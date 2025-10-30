مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة يروي قصص الصمود في وجه الإبادة

غزة- في أحد مخيمات النزوح بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، انطلقت فعاليات مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة بمشاركة كبيرة من النساء الفلسطينيات، حاملا رسالة صمود وأمل، ويهدف إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية خلال عامين من حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث فقدت زوجها وأبناءها، وأصبحت وحيدة في مواجهة صعوبات الحياة.

فكرة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة بزغت كفعل ثقافيّ مقاوم، يُعيد للمرأة الفلسطينية صوتها ودورها في السرد والحكاية، فالمرأة في غزة لم تكن مجرد ضحية، بل كانت شاهدة وملهمة وصانعة للحياة وسط الركام.

وسيلة للتوثيق والمقاومة

وبحسب المنظمين، جاء المهرجان ليؤكد أن السينما ليست ترفا في زمن الحرب، بل وسيلة للتوثيق والمواجهة، ولإبراز قصص النساء اللواتي حملن على عاتقهن مسؤولية الصمود والبقاء.

هذا ما أكده الرئيس التنفيذي للمهرجان عز الدين شلح، الذي قال للجزيرة نت "يركّز المهرجان على تمكين المرأة الفلسطينية في مواجهة الحياة والتحديات التي فرضتها الحرب، وجعلها طرفا فاعلا في صناعة الحدث لا مجرد متأثرة به، ورصد قضاياها في ظل الإبادة الجماعية، ومنحها الأدوات والقدرة لتكون صانعة محتوى سينمائيا يعرض للعالم الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها هي وأسرتها ومجتمعها".

وسيُعرض في المهرجان العديد من الأفلام التي تتناول قضايا المرأة بشكل عام، وهي أعمال تم اختيارها من ضمن 44 فيلما مشاركا، للتنافس على جائزة البرتقالة الذهبية التي سيتم الكشف عن الفائزين بها في الأيام القادمة من خلال لجنة تحكيم ترأسها المخرجة الفرنسية سيلين شاميه، وتشارك فيها مخرجة الأفلام الوثائقية آن ماري جاسر.

وأضاف شلح، "تم التجهيز لدورة تدريبية أخرى تضم 20 فتاة، سيتم تدريبهن على إنتاج 5 أفلام تتناول قضايا تتعلق بمعاناة المرأة الفلسطينية، ليتم عرضها في مهرجانات دولية أخرى".

قصص الحياة والموت

يتضمن المهرجان عروضا لأفلام قصيرة ووثائقية وروائية من إنتاج مخرجين فلسطينيين وعرب وغربيين، مثل فيلم "ضوء رمادي" للمخرج الفلسطيني محمد الكرمي، الذي يحكي قصة طبيبة تترك أمها المقعدة لتذهب لأداء مناوبتها الليلية في المشفى. يبدأ القصف الذي يطال بيت الأم فتصاب، فيما تحاول الطبيبة الوصول إليها. وبين الإصابات والشهداء الذين يصلون المستشفى، تتخلى الطبيبة عن محاولة البحث والوصول وتواصل عملها في مداواة المصابين.

إعلان

وفيلم "هند تحت الحصار" للمخرج الأردني ناجي سلامة، الذي يتناول قصة الطفلة هند التي أرسلتها أمها مع عائلة خالها لتنجو، فكانت هي ومن معها شهداء مع المسعفين الذين حاولوا الوصول إليهم. أما فيلم "عائشة" للمخرجة الكندية إليزابيث فيمبيرت وتشن وانغ، فيروي تفاصيل لاجئة فلسطينية من مخيم البقعة تحكي عن خيرات فلسطين وحرصها على الحفاظ على التراث وطريقة حياة الفلاح الفلسطيني.

كما يُعرض عدد من الأفلام الأخرى، مثل "ضفائر تائهة" للمخرجة المصرية دعاء وهبة، و"زهرة" للمخرجة الجزائرية دندن إبراهيم، و"صرة عتب" للمخرجة السورية رغد باش، و"على الحافة" لمواطنتها رشا ملحم، وجميعها تصوّر قصص ومعاناة نساء غزة.

تعزيز السردية الفلسطينية

من جانبه، قال المدير الإداري لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة محمود الناطور للجزيرة نت "انطلق المهرجان في دورته الأولى من قطاع غزة، رغم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وعلى رأسها المرأة الفلسطينية. وتنبع أهميته من كونه منصة ثقافية مقاومة في بيئة مدمَّرة تعاني من عزلة قسرية".

وأضاف "لا تقتصر أهدافه على عرض الأفلام فقط، بل تمتد إلى إعادة تعزيز سردية المرأة الفلسطينية بوصفها شاهدة على الحقيقة وصاحبة حقّ في روايتها. كما يسهم في دعم المشهد الثقافي في غزة الذي تضرر بشدة، ويمنح النساء مساحة للتعبير الحر عن قضاياهن، ويحفّز الأجيال الشابة منهن على توظيف الفن والسينما في خدمة قضاياهن".

ووفقا لبيانات المكتب الإعلام الحكومي بغزة، استُشهِدت أكثر من 12 ألفا و400 امرأة منذ بداية العدوان، من بينهن أكثر من 9 آلاف أمّ فقدن حياتهن وهن يحتضنّ أبناءهن أو يبحثن عنهم تحت الركام. كما بلغ عدد الأرامل نحو 21 ألفا و200 امرأة، في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب. وسُجّلت كذلك 12 ألف حالة إجهاض نتيجة الظروف الصحية والنفسية القاسية.

عزيمة وتحدّ وإصرار

التحضيرات للمهرجان جرت في ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، وسط دمار البنية التحتية، وانقطاع الكهرباء، وصعوبة العمل والتنقل والتحضير، مما شكّل تحديا كبيرا للواقع. وواجه القائمون عليه صعوبات لوجيستية وتقنية، إضافة إلى الضغوط النفسية التي عاشها فريق العمل والنساء المشاركات.

ورغم ذلك، مثّل الإصرار على تنفيذ المهرجان رسالة رمزية للعالم مفادها أن الثقافة قادرةٌ على البقاء، وأن الإبداع لا يُمحى حتى في أحلك الظروف.

بدورها، أوضحت ممثلة المرأة الفلسطينية المختارة فاتن حرب أن المهرجان الذي صادف انطلاقه في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، جاء ليؤكد قدرتها على التحدي رغم الوجع والألم.

وأضافت للجزيرة نت "المرأة الفلسطينية، إلى جانب كونها أمّا، فهي رمز للصمود، وحارسة للذاكرة، وصانعة للحياة في وجه الفناء. هي المُعيلة والمعلّمة والطبيبة والمقاتلة بالكلمة والإرادة، تحمل على كتفيها أعباء الوطن وأوجاعه، وتحوّل الفقد إلى طاقة بقاء، وتكتب بقصصها اليومية حكاية فلسطين التي لا تُروى إلا بصوت النساء".

ضحية وصاحبة رواية

من جانبها، أكدت عضوة اللجنة التنظيمية للمهرجان أمية الديراوي أنه منصة تُعيد الاعتبار للمرأة الفلسطينية كصاحبة رواية لا كضحية فقط، وقالت للجزيرة نت إن "كل فيلم يُعرض هنا هو شهادة من قلب الألم، ومحاولة لكتابة الذاكرة الفلسطينية من منظور إنسانيّ نسويّ في مواجهة الموت والإبادة".

إعلان

وأضافت "الأم الفلسطينية التي فقدت زوجها وابنها، ولم تستسلم ولم تستكن، رسّخت معنى الصبر والصمود، وواصلت المسيرة متحدية الظروف الصعبة، حين تحملت الأعباء وهي تنتقل من مكان إلى آخر نازحة تحمل ما تبقّى من ذكرياتها ووجع الوطن، وإرادة البقاء. تحملت الجوع والبرد وفقدان الأحبة، لكنها لم تفقد الأمل، فأصبحت رمزا للأرض التي لا تموت، وصوتا لكل امرأة نذرت نفسها للحياة رغم الفقد، فكان المهرجان لتسليط الضوء على دورها وقضاياها".

من ناحيتها، أشارت آية أبو النصر، إحدى المشاركات في المهرجان، والناجية الوحيدة من مجزرة راح ضحيتها 150 شخصا من أفراد عائلتها، ومؤلفة كتاب "نجا من مات ومات من نجا"، للجزيرة نت، إلى أن مشاركتها في المهرجان تأتي تخليدا لضحايا الإبادة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية، وبخاصة النساء.

وأضافت "جئت لأثبت أننا نساء أقوياء، تحدّينا الموت والإبادة، ونروي قصصنا التي عايشناها لتخليد الذاكرة الفلسطينية كي لا تُنسى".

وأكدت أن المهرجان يشكّل شهادة حيّة على جرائم الإبادة التي طالت النساء وأطفالهن، مشيرة إلى أن ما حدث يجسّد أقسى صور الوحشية التي عانى منها الشعب الفلسطيني.

واختتمت بالقول إن "رسالتي أن يبقى العالم يهتف بصوتنا، ويناصر قضيتنا العادلة التي لن تموت ما دام الفنّ والكتابة يحتضنان ما تبقّى من نساء فلسطين وذاكرتهن".