من "السادة الأفاضل" إلى "السلم والثعبان 2".. موسم متنوع رغم غياب نجوم الصف الأول

تشهد الفترة الحالية موسما سينمائيا غنيا يجمع بين الأفلام الإنسانية التي تتناول قضايا اجتماعية، والأعمال الكوميدية والتشويقية وأفلام الأكشن، مما يضفي تنوعًا واضحا على المشهد السينمائي.

ورغم غياب عدد من نجوم الشباك المعتادين مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا، فإن صنّاع السينما يراهنون هذا الموسم على تنوع الموضوعات وثراء القصص الاجتماعية التي تدور حولها الأفلام المنتظرة في دور العرض.

مزيج الدراما والكوميديا في "السادة الأفاضل"

بعد عرضه خارج المسابقة الرسمية في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلق العرض التجاري لفيلم "السادة الأفاضل"، الذي تمكن من تصدر شباك التذاكر بإيرادات بلغت نحو 18 مليونا و500 ألف جنيه مصري في أسبوعه الأول، بحسب الصحف المحلية.

ويعتمد الفيلم على تيمة البطولة الجماعية، إذ يجمع نخبة من أبرز النجوم، منهم محمد ممدوح ومحمد شاهين وبيومي فؤاد وناهد السباعي وطه دسوقي، وانتصار، وعلي صبحي وأشرف عبد الباقي.

الفيلم من إخراج كريم الشناوي، ويقدّم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسة الكوميدية في معالجة تجمع بين الواقعية والسخرية من بعض مظاهر الحياة اليومية.

ويقدم الفيلم طرحا ساخرا وواقعيا للمجتمع المصري من خلال مزيج متوازن بين الكوميديا والدراما الإنسانية، حيث تعكس أحداثه مشكلات الناس وهمومهم اليومية في إطار يجمع بين الترفيه والتفكير.

تدور القصة داخل إحدى القرى المصرية، حيث تواجه عائلة "أبو الفضل" سلسلة من التقلبات بعد وفاة الأب جلال. ومع تحمّل الابن طارق مسؤولية الأسرة وعودة شقيقه الطبيب حجازي من القاهرة، تبدأ الخيوط في الانكشاف، ليكتشفا أن والدهما كان يخفي أسرارًا خطيرة، أبرزها تورطه في تجارة الآثار. هذا السر يقود العائلة إلى الدخول في دوامة من الديون والصراعات التي تهدد بتفككها، وتكشف في الوقت ذاته عن تعقيدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه كثير من المصريين.

تناول جديد في "السلم والثعبان 2 "

تستعد دور العرض في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستقبال فيلم "السلم والثعبان 2 – لعب عيال"، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول الذي قام ببطولته هاني سلامة وحلا شيحة وأحمد حلمي، وهو من إخراج طارق العريان.

ويعود العريان هذه المرة بفكرة جديدة تستلهِم روح الفيلم الأصلي دون إعادة قصته، حيث يتناول العمل حياة زوجين بعد عشر سنوات من الزواج، وما يواجهانه من تقلّبات وصراعات بين الحب والاستقرار، مع الغوص في تفاصيل العلاقات اليومية وتعقيداتها العاطفية.

يشارك في بطولة الجزء الثاني كل من عمرو يوسف، وظافر العابدين، وأسماء جلال، وسوسن بدر.

غموض وتشويق في "قصر الباشا"

يعرض في التوقيت نفسه فيلم "قصر الباشا"، وهو من أعمال البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد، وصدقي صخر، ونانسي صلاح، وحمزة العيلي، وأحمد فهيم.

الفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويقدّم تجربة تجمع بين الغموض والتشويق في إطار دراما اجتماعية.

تدور أحداثه حول جريمة قتل تقع داخل فندق فاخر، لتتوالى بعدها سلسلة من التحقيقات والأحداث غير المتوقعة التي تكشف عن أسرار وخفايا شخصيات العمل وتشابك علاقاتها.

كوميديا

يشهد الموسم السينمائي أيضًا عرض ثلاثة أفلام كوميدية، من بينها فيلم "بيج رامي" الذي يعود به رامز جلال إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله "أخي فوق الشجرة". يشارك في البطولة بسمة بوسيل ومحمد أنور ونسرين أمين وهدى الأتربي، والعمل من إخراج محمود كريم.

ويبتعد رامز في هذا الفيلم عن الكوميديا الصريحة التي اعتاد تقديمها، متجهًا إلى مواقف خفيفة ذات طابع إنساني. تبدأ الأحداث بلقاء يجمع بين شخصية البطل التي يجسدها رامز جلال ومدرب رياضي يؤدي دوره محمد أنور، قبل أن تتوالى المفارقات غير المتوقعة إثر حادث طريف في بداية القصة، لتتطور العلاقة بينهما في إطار يجمع بين الضحك والمشاعر الإنسانية.

أما الفيلم الكوميدي الآخر فهو "برشامة" الذي يخوض به هشام ماجد المنافسة هذا الموسم، بمشاركة باسم سمرة وريهام عبد الغفور ومصطفى غريب وحاتم صلاح.

الفيلم من تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب، ويقدّم رؤية ساخرة وواقعية للضغوط والتحديات التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية، في مزيج يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والنقد اللاذع للواقع المعاصر.

كما يشارك إياد نصار في الموسم بفيلم "من أيام الجيزة"، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية الخفيفة، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض. يشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وآية سماحة، ومن إخراج مرقس عادل.

تدور أحداث الفيلم في منطقة الجيزة، حيث تجمع الصدفة بين مجموعة من الأشخاص المختلفين في خلفياتهم الاجتماعية ليدخلوا في سلسلة من المواقف الطريفة التي تكشف التناقضات في حياتهم اليومية.