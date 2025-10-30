مصر: وفاة مصورين في حادث سقوط رافعة تصوير إثر عطل مفاجئ

خيّم الحزن على الوسط الفني عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح أثناء أدائهما لعملهما، بعد سقوطهما من أعلى رافعة تصوير خلال تنفيذ مهمة لصالح إحدى الشركات.

وأمرت جهات التحقيق بالإبقاء على جثمان المصور كيرلس صلاح داخل مستشفى القنطرة شرق العام بمحافظة الإسماعيلية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنه، في حين تم التحفظ على جثمان ماجد هلال بمستشفى 30 يونيو في بورسعيد حتى صدور قرار النيابة النهائي عقب انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المصورين كانا فوق رافعة تصوير مرتفعة عندما تعرضت المنصة لعطل ميكانيكي مفاجئ أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها، مما تسبب في الحادث المروع.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى السلام ببورسعيد، في حين قررت النيابة التحفظ على الرافعة والمعدات الفنية المستخدمة لفحصها والتأكد من سلامة تراخيصها ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان.

وقد شكل خبر رحيلهما المأساوي صدمة في الوسط الفني، خاصة أن الراحلين سجلا بعدساتهما لقطات من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة وعرفا بالالتزام والاحترافية.

حيث طلب المخرج عمرو سلامة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي أودى بحياتهما، وتوضيح سبب عدم وجود حماية لهما أثناء التصوير.

وحرص المخرج المصري على تقديم العزاء لأسرتيهما وأصدقائهما، معبرا عن صدمته وحزنه على رحيلهما بهذا الشكل المأساوي.

وتساءلت الممثلة تارا عماد عن كيفية السماح بتصوير مشاهد من فوق الرافعة دون توفير وسائل الأمان اللازمة، معبرة عن استغرابها لغياب إجراءات الحماية في موقع التصوير.

كما عبرت الفنانة درة عن حزنها الشديد لرحيل المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح في الحادث المأساوي، مؤكدة أن النبأ كان صادما ومؤلما لكل من عرفهما.

وأشارت إلى أن ماجد كان مثالا للأخلاق والاحترام، وأن فقدانه مع الزميل كيرلس ترك أثرا عميقا في الوسط الفني، داعية بالرحمة لهما وبالصبر لعائلتيهما ومحبيهما.

كما دعت دنيا سمير غانم لهما بالرحمة والمغفرة ذلك عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على إنستغرام.

وتفاعل الفنان خالد الصاوي مع الحادث، وحرص على تقديم تعازيه في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، معربًا عن حزنه الشديد لما حدث، وداعيًا لهما بالرحمة ولذويهما بالصبر والسلوان.

حرص عدد من الفنانين وزملائهما على نشر صور التقطتها عدساتهما خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في حين أظهرت صفحتاهما على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من آخر أيام عملهما، حيث شاركا متابعيهما صورا من كواليس المهرجان ومواقع التصوير.

وبعد الحادث المؤلم، تحول التفاعل مع تلك الصور إلى دعوات بالرحمة ورسائل تعزية تعبر عن الحزن لفقدهما.