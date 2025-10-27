محمد سلام يخوض أولى بطولاته المطلقة في مسلسل "كارثة طبيعية"

أعلنت منصة "واتش إت" (Watch It) عن موعد عرض مسلسلها الأصلي الجديد "كارثة طبيعية" الذي يخوض من خلاله الممثل محمد سلام أولى بطولاته المطلقة، والمقرر بدء عرضه يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عبر المنصة الرقمية، ليعود به إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية الشاب "محمد شعبان" من الطبقة البسيطة، والذي يتزوج حديثا ويسعى لتأمين احتياجات أسرته وبناء مستقبله رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب حين يكتشف أن زوجته حامل في 5 توائم دفعة واحدة، لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تعكس واقع الكثير من الأسر المصرية وما تواجهه من تحديات يومية.

ويشارك في البطولة -إلى جانب محمد سلام- مجموعة من الممثلين، من بينهم كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، محمد ممدوح. بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون ضمن الأحداث. والمسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض، صاحب التجربة الناجحة في كتابة مسلسل "بالطو" عام 2023، ومن إخراج حسام حامد الذي يقدم من خلاله رؤية تجمع بين الكوميديا والدراما الواقعية.

ويأتي طرح البرومو الرسمي للمسلسل بعد ساعات من الاحتفاء بظهور محمد سلام في احتفالية "وطن السلام" التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تصدّر الممثل مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد "كارثة طبيعية" بمثابة انطلاقة جديدة لمحمد سلام نحو البطولة المطلقة، إذ يجمع بين الطابع الإنساني والكوميدي في معالجة قضايا الحياة اليومية، مما يجعله من أبرز الأعمال المرتقبة على منصة "واتش إت" هذا الموسم.