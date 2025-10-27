الأنمي الياباني يواصل غزو هوليود.. "تشينسو مان" في صدارة شباك التذاكر الأميركي

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان: ذي موفي- ريزي أرك" (Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا 17.3 مليون دولار، ومتفوقا على فيلم السيرة الذاتية الأميركي عن المغني بروس سبرينغستين، وفق تقديرات شركة "كوم سكور" المتخصصة.

الفيلم الذي أنتجته شركتا "سوني" و"كرانشي رول"، يُعد أحد أبرز الإصدارات اليابانية في السوق الأميركية هذا العام، وهو مأخوذ من سلسلة المانغا الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، وتدور قصته في عالمٍ من الفانتازيا المظلمة حول المراهق اليتيم دينجي، الذي يُقتل على أيدي عصابة الياكوزا لكنه يعود إلى الحياة ليصبح مخلوقا نصف إنسان ونصف آلة يُعرف باسم "تشينسو مان" (رجل المنشار).

وقد أشاد النقاد بجودة الرسوم والتحريك والتأثيرات البصرية، معتبرين أن الفيلم يعيد تعريف سينما الأنمي اليابانية في السوق الأميركية، ويكرّس نجاح الموجة الجديدة من أفلام المانغا التي شقت طريقها إلى دور العرض الغربية بعد "ديمن سلاير" (Demon Slayer) و"جوجوتسو كايسن" (Jujutsu Kaisen).

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش إن تصدّر "تشينسو مان" يعكس "التحول الكبير في ذوق الجمهور الأميركي تجاه الأنمي الياباني، الذي لم يعد نوعا نخبويا أو مخصصا لجمهور محدود، بل أصبح منافسا مباشرا لأفلام هوليود الجماهيرية".

وأضاف أن "نجاح الفيلم الجديد يثبت أن الأنمي لم يعد مقتصرا على السوق الآسيوية، بل بات جزءا من الاقتصاد السينمائي العالمي، تماما كما فعلت أفلام مثل ديمن سلاير وجوجوتسو كايسن وون بيس ريد".

وحلّ في المركز الثاني فيلم الرعب "بلاك فون 2" (The Black Phone 2) من بطولة إيثان هوك بإيرادات بلغت 13 مليون دولار، مواصلا الأداء القوي لسلسلة الرعب التي تعود بجزء جديد بعد النجاح الذي حققه الفيلم الأول عام 2021.

وفي المركز الثالث جاء الفيلم الدرامي الرومانسي "ريغريتنغ يو" (Regretting You)، وهو أحدث اقتباس من روايات الكاتبة الأميركية كولين هوفر، بعد فيلم "إت إيندز ويذ أس" (It Ends With Us)، محققا 12.9 مليون دولار في أول أسبوع له.

أما فيلم السيرة الذاتية الموسيقي "سبرينغستين: ديليفر مي فروم نووير" (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)، الذي يروي حياة أسطورة الروك الأميركي بروس سبرينغستين، فحلّ رابعا بإيرادات بلغت 9.1 ملايين دولار.

وكانت التقديرات تشير إلى أن الفيلم سيحقق نحو 25 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي، إلا أن الإقبال جاء أقل من المتوقع رغم المراجعات الإيجابية وأداء الممثل جيريمي ألين وايت الذي يجسد شخصية سبرينغستين.

وتراجع فيلم الخيال العلمي "ترون: آريس" (Tron: Ares) من إنتاج ديزني إلى المركز الخامس بعد تحقيقه 4.9 ملايين دولار في الأسبوع الثالث من عرضه، ليصل إجمالي إيراداته إلى نحو 83 مليون دولار منذ انطلاقه.

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: