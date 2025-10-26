القضاء اللبناني يتجه لإسقاط تهم بارزة في قضية الفنان فضل شاكر

يبدو أن قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تشهد تطورا قضائيا بارزا، إذ كشفت مصادر صحفية محلية أن الهيئة الاتهامية تتجه إلى إسقاط عدد من التهم الموجهة إليه، وذلك عقب جلسة مطولة عقدت مؤخرا درست خلالها الهيئة ملفات القضية بشكل تفصيلي.

ووفق التقارير، فإن من أبرز التهم التي يُرجَّح إسقاطها عن شاكر اتهامه بـ"الإساءة إلى دولة عربية"، بعدما اعتبرت الهيئة أن هذه التهمة فقدت أساسها القانوني نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها الساحة السورية، ولا سيما بعد تبدّل المواقف الدولية من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد واعتباره فاقدا للشرعية.

أما التهمة الثانية، والمتعلقة بـ"تمويل جماعات إرهابية وتبييض الأموال"، فقد رجّحت المصادر أن تُسقط أيضا، بعدما لم تُظهر التحقيقات المالية أي أدلة تثبت تورط شاكر في معاملات مشبوهة أو غير قانونية.

وأفادت التقارير بأن مراجعة السجلات المصرفية والفحوص الجنائية لم تكشف عن تحويلات مالية تدعم هذا الاتهام، ما دفع الهيئة الاتهامية إلى التوصية بإسقاط التهمة لغياب الأدلة الكافية.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط توقعات بأن تشكل محطة حاسمة في مسار القضية، التي يتابعها الرأي العام اللبناني والعربي باهتمام.

جلسة أولية وسط إجراءات أمنية مشددة

وكان الفنان البالغ من العمر 56 عاما مثل أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي في قصر العدل ببيروت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال الجلسة التمهيدية التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة داخل أروقة المحكمة.

واقتصرت الجلسة على خطوات إجرائية أولية، شملت التحقق من هوية المتهم وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التدابير الأمنية داخل القاعة.

ولم تصدر المحكمة أي قرارات قضائية في هذه المرحلة، قبل أن يُسمح لفضل شاكر بمغادرة القاعة بحرية بانتظار تحديد موعد الجلسات اللاحقة.

وتُعد المحاكمة المقبلة ذات أهمية خاصة، إذ يُتوقع أن تجمع شاكر بعدد من الشخصيات التي ارتبطت أسماؤها بأحداث عبرا، من بينهم الشيخ أحمد الأسير وآخرون يواجهون تهما مشابهة.

دعم عائلي ورسالة فنية مؤثرة

في سياق متصل، نشر محمد فضل شاكر -نجل الفنان اللبناني- مقطعا مصوّرا عبر حسابه على إنستغرام لأغنية والده الشهيرة "يا طير"، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه، "إلى أبي".

ويأتي هذا المنشور بعد أيام من إعلانه تعليق جميع نشاطاته الفنية إلى حين انتهاء أزمة والده، في إشارة واضحة إلى التضامن العائلي خلال هذه المرحلة الحساسة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن الفنان فضل شاكر سلّم نفسه طوعا إلى دورية تابعة لمديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا (جنوب لبنان).

وجاء في البيان الصادر عن قيادة الجيش أن التحقيقات تُجرى تحت إشراف القضاء المختص، على خلفية ارتباط اسم شاكر بأحداث عبرا التي وقعت عام 2013، أي بعد عام واحد فقط من قراره اعتزال الغناء عام 2012.

خلفية القضية والأحكام السابقة

يُذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية كانت قد أصدرت في عام 2020 حكما غيابيا بحق شاكر بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بالمشاركة في أعمال مسلحة في مدينة صيدا، قبل أن يُعاد النظر في الحكم وتُسقط عنه لاحقا بعض التهم المرتبطة بقتل عسكريين وتشكيل مجموعة مسلحة.

ويُعد تسليم شاكر نفسه مؤخرا تحولا جوهريا في مسار القضية، خصوصا في ظل التوتر الأمني المتصاعد داخل مخيم عين الحلوة، الذي شهد في الأشهر الأخيرة مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة مختلفة.

وبحسب مقربين منه، فإن الفنان اللبناني اختار تسوية وضعه القانوني طوعا لتجنب أي استغلال سياسي أو أمني لقضيته، ولإغلاق ملفه القضائي بعد سنوات من الجدل والانقسام حوله.