مهرجان الجونة يختتم دورته الثامنة بإشادة واسعة ومفاجآت في الجوائز

أسدل مهرجان الجونة السينمائي الستار على دورته الثامنة مساء أمس الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، بحفل توزيع الجوائز الذي شهد الإعلان عن أسماء الفائزين بعد أسبوع حافل بالعروض والفعاليات انطلق يوم 16 من الشهر نفسه، وسط حضور لافت لنخبة من صنّاع السينما من مصر والعالم العربي والعالم.

أحمد مالك أفضل ممثل

حصد الفنان أحمد مالك جائزة أفضل ممثل في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عن أدائه في فيلم "كولونيا"، ليُصبح بذلك أول ممثل مصري ينال هذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان.

وعبّر مالك عقب تسلّمه الجائزة عن سعادته قائلا: "حبي للتمثيل هو شغفي الأول والأخير، أقدّم له عقلي وجسدي وقلبي، وأعتقد أن هذه الجائزة تثبت أن هذا الحب ليس من طرف واحد".

كما وجّه الشكر إلى فريق عمل الفيلم وعائلته، خاصة والدته ووالده، مؤكدا أن هذا التتويج يُشكّل بداية جديدة في مسيرته الفنية.

وفي فئة أفضل ممثلة، فازت الفنانة ليا دروكير بالجائزة عن دورها في فيلم "من أجل آدم" (For Adam) للمخرجة لورا واندل، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان.

ومنحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم "الحج" من إخراج كايال سيمون تقديرا لمعالجته الفنية المتميزة.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، حقق الفيلم المصري "الحياة بعد سهام" للمخرج نمير عبد المسيح إنجازا مزدوجا بفوزه بجائزة نجمة الجونة الفضية، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي، ليؤكد حضور السينما الوثائقية المصرية في المهرجانات الدولية والإقليمية.

أما جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، فذهبت إلى فيلم "دائما" للمخرج ديمينغ تشين، في حين حصل فيلم "أورويل: 2+2=5" للمخرج راؤول بيك على النجمة البرونزية. كما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم "كيف تبني مكتبة" من إخراج مايا ليكو وكريستوفر كينغ، تقديرا لطرحه الإنساني وثيمته الثقافية الملهمة.

جوائز الأفلام الطويلة

فاز فيلم "شاعر" للمخرجة ميسا سوتو بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، ليحظى بإشادة واسعة من لجنة التحكيم على معالجته البصرية وحكايته الإنسانية المؤثرة.

وحصل فيلم "لو المحظوظ" للمخرج تشوي لويد لي على نجمة الجونة الفضية، بينما نال الفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد نجمة الجونة البرونزية تقديرا لأسلوبه الإخراجي الجريء وطرحه الاجتماعي المختلف.

أما جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل، فكانت من نصيب فيلم "وين ياخذنا الريح" من إخراج آمال القالتي، الذي لفت الأنظار بجمالياته البصرية وتناوله العميق لعلاقة الإنسان بالمكان والذاكرة.

"الشيطان والدراجة".. أفضل فيلم عربي قصير

فاز فيلم "أغابيتو" للمخرجين كايال دانيل روميرو وأرفين بيالرمينو بجائزة نجمة الجونة الذهبية، بعد أن نال إعجاب لجنة التحكيم بطرحه الإنساني وحسّه البصري اللافت.

ونال فيلم "لوينز" للمخرج دوريان جيسبرز جائزة نجمة الجونة الفضية، في حين ذهبت نجمة الجونة البرونزية إلى فيلم "فتاة الماء" للمخرجة ساندرا ديمازيير.

أما جائزة أفضل فيلم عربي قصير، فكانت من نصيب فيلم "الشيطان والدراجة" للمخرجة شارون حكيم، الذي حظي بإشادة خاصة من لجنة التحكيم بأسلوبه في تناول قضايا الهوية والحرية.

سينما من أجل الإنسانية

نال فيلم "ضع روحك على يدك وامشِ" للمخرجة سبيده فارسي "جائزة سينما من أجل الإنسانية/ جائزة اختيار الجمهور" مناصفة مع الفيلم المصري "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، وذلك خلال حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي احتفى هذا العام بمجموعة من التجارب الإنسانية الملهمة من مختلف أنحاء العالم، عاكِسا تنوع الأصوات والرؤى في السينما المعاصرة.

نجمة الجونة الخضراء

أما جائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُمنح للأعمال التي تُسلّط الضوء على قضايا البيئة والاستدامة وتُسهم في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض، فقد فاز بها فيلم "البذور" للمخرجة بريتاني شاين، تقديرا لطرحه المؤثر عن العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وأهمية حماية الموارد البيئية في مواجهة التغيرات المناخية.

تكريمات

كرم مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته الثامنة خبير المهرجانات انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السابق، تقديرا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تأسيس وإدارة المهرجان خلال سنواته السابقة، قبل أن ينضم إلى عضوية المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة السينمائي.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لمسيرة التميمي الممتدة في دعم صناعة السينما العربية والترويج للمواهب الجديدة في المهرجانات الدولية، ويضاف إلى سلسلة من التكريمات التي شهدتها الدورة الثامنة، والتي منحت خلالها منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي، وكيت بلانشيت جائزة بطلة الإنسانية.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تنوعا واسعا في العروض السينمائية، إذ ضمّ البرنامج مجموعة كبيرة من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة من مختلف دول العالم.

وشاركت السينما المصرية بـ5 أفلام داخل مسابقات المهرجان، إلى جانب فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، كما عُرض فيلم "السادة الأفاضل" عرضا خاصا بحضور صُنّاعه وأبطاله، في أجواء احتفالية جمعت بين النجوم والجمهور والنقاد.

وتنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين عدد من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي العربي والعالمي:

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ترأستها الفنانة ليلى علوي، وضمّت في عضويتها كلّا من جيونا نازارو، ورشيد مشهراوي، وكاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فترأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من أسماء المدير، وسونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما، وهالة جلال.

في حين ترأس المخرج مهدي فليفل لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، بمشاركة أندريا جاتوبولوس، وجولييت كانو، وسعاد بشناق، ومصطفى الكاشف.

أما لجنة جائزة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام التي تتناول قضايا البيئة والاستدامة، فقد ضمّت في عضويتها جانا وهبة، ومي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم.

وجاءت هذه التشكيلة لتؤكد الطابع الدولي للمهرجان، الذي يسعى إلى مدّ الجسور بين التجارب السينمائية، ودعم الإبداع الفني بمختلف أشكاله.