بيع لوحة أحادية اللون مقابل 18.4 مليون يورو في مزاد بباريس

في خطوة أثارت الجدل والدهشة معا، سجّلت دار مزادات في باريس رقما قياسيا لافتا بعد أن باعت لوحة أحادية اللون بالكامل باللون الأزرق للفنان الفرنسي إيف كلاين، بعنوان "كاليفورنيا آي كيه بي 71" (California IKB 71)، مقابل 18.4 مليون يورو، أي ما يزيد على 21 مليون دولار أميركي.

وتُعدّ هذه اللوحة أكبر عمل أحادي اللون للفنان محفوظ في ملكية خاصة، إذ يبلغ عرضها نحو 4 أمتار وارتفاعها قرابة مترين. وتُطرح للمزاد العلني للمرة الأولى تقريبا منذ إنجازها عام 1961، في مرحلة كان فيها كلاين يكرّس فنه للّون باعتباره موضوعا وفكرة في آنٍ واحد.

"Un record en France pour l'artiste": un monochrome d'Yves Klein vendu 18,4 millions d'euros aux enchèreshttps://t.co/rXwRyRpKta pic.twitter.com/3Gxjs0iGsK — BFMTV (@BFMTV) October 23, 2025

وحصل إيف كلاين، الذي رحل عام 1962 عن عمر ناهز 34 عاما فقط، على براءة اختراع للّون الأزرق اللازوردي الكثيف الذي ابتكره خصيصا لأعماله، وهو مزيج فريد من الراتنج الصناعي والألوان غير اللامعة والصبغة، أطلق عليه اسم "أزرق كلاين الدولي" (International Klein Blue – IKB).

وفي بيان صحفي، أوضحت دار المزادات أن اللوحة المعنونة بـ"كاليفورنيا" (IKB 71)، التي أنجزها كلاين في باريس عام 1961 وتُعرض للمرة الأولى في مزاد علني، تُعد "من أبرز وأهم أعمال الفنان المطروحة في السوق على الإطلاق"، بدون الكشف عن هوية المشتري. وتُعتبر هذه اللوحة أحادية اللون، بارتفاع يقارب المترين وعرض يتجاوز 4 أمتار، من أضخم أعماله التي استخدم فيها تقنيته الخاصة القائمة على دمج الصبغة النقية بالراتنج الصناعي.

وكان كلاين قد أكد في وقتٍ سابق أن كل لوحة من أعماله أحادية اللون تتمتع بشخصية فريدة وجو مختلف تماما، بحسب ما نقلته دار "كريستيز".

وأنجز إيف كلاين لوحة "كاليفورنيا" في مطلع عام 1961، أي قبيل رحلته الأولى والأخيرة إلى الولايات المتحدة لحضور معارضه الافتتاحية عبر الأطلسي في نيويورك ولوس أنجلوس، بحسب ما ورد في تقارير دار المزادات.

وتميّزت اللوحة بلمسة فريدة أضفاها الفنان عبر لصق حصى صغيرة على سطحها، ما منحها ملمسا مميزا يوحي، كما وصفت دار المزادات، بأنها "تستحضر مشهد قاع البحر عند حافة الهاوية الزرقاء العميقة".

ويُعد حجم هذه اللوحة استثنائيا، إذ لا يُقارن إلا بتلك الألواح الزرقاء العملاقة التي أبدعها كلاين عام 1958 لمسرح الموسيقى في جيلسنكيرشن بألمانيا، والتي تراوحت أبعادها بين 5 و7 أمتار، وفقا لما ذكرته دار كريستيز.

وتنقّلت هذه اللوحة بين مجموعات فنية خاصة منذ إنشائها، وكان آخر ظهور علني لها ضمن معرض متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بين عامي 2005 و2008، حيث عُرضت ضمن إعارة طويلة الأمد. وقد كانت سابقا جزءا من مجموعة أميركية خاصة، وتُعد من أبرز الأعمال التي أسهمت في ترسيخ شهرة الفنان الفرنسي، الذي رحل عام 1962 عن عمر لم يتجاوز 34 عاما.