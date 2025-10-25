أحمد داش.. تجربة تمثيلية تنضج في صمت

أطفال الشاشة المصرية كُثُر، بداية من فيروز وغيرها من نجوم عصر السينما المصرية الذهبي، وحتى الآن حيث نتعرف كل عام على صغار جدد على الشاشة مثل "علي البيلي" و"ريتال عبد العزيز" و"ياسمينا العبد" وغيرهم في السنوات الأخيرة. غير أن معضلة الممثل الطفل لا تقف عند ظهوره في فيلم أو مسلسل ناجح، بل في كيفية استمراره بعد نضوجه وتحوله من طفل مشهور إلى شاب أو شابة، فكثيرا ما انطفأ هؤلاء النجوم الأطفال على مر السنوات، وأصبحوا ذكرى حتى وهم لا يزالون في عشرينياتهم وثلاثينياتهم.

الممثل الشاب أحمد داش لم يقع في هذا الفخ، فقد بدأ وهو لا يزال طفلا، ليتجاوز معضلة الممثل الطفل، ويصبح أحد أبرز أبناء هذه الموجة من الممثلين الشباب على الساحة اليوم.

البداية مع "لا مؤاخذة"

أحمد داش من مواليد بداية الألفية، حيث بدأ مشواره الفني بظهوره في عدد من الإعلانات التلفزيونية التي لفتت إليه الأنظار وهو في مرحلة الطفولة. لكن النقطة المفصلية في حياته جاءت عندما اختاره المخرج عمرو سلامة لدور البطولة في فيلم "لا مؤاخذة" (2014)، ليلعب شخصية هاني، الطفل المسيحي الذي ينتقل إلى مدرسة حكومية بعد وفاة والده المفاجئة، ليواجه لأول مرة صداما بين الطبقات والدين في المجتمع الجديد الذي يدخله، ويتعلم حيلا مختلفة تتيح له الاندماج في مجتمعه الجديد.

طالت فيلم "لا مؤاخذة" بعض الانتقادات، مثل أن ذروته كانت متوقعة للغاية، بالإضافة إلى حالة التناقض التي ركز الفيلم على تقديمها بشكل سطحي بين عالم هاني القديم والجديد، غير أن أفضل ما فيه تمثل في الأداء الطبيعي والصادق من أحمد داش، وفي علاقة الصداقة الناشئة بينه وبين الطفل ذي الأصول الشعبية مؤمن (معاذ نبيل).

فعلى الرغم من صغر سنه في هذه المرحلة، فإنه قدم شخصية هاني المركبة، فهو ليس مجرد ضحية لظروف خارجة عن إرادته، ولم يُقدَّم على أنه الطفل المعجزة في مدرسته الجديدة، بل طفل يكافح في ظروف يفهمها جزئيا ويُضطر لعيشها بأفضل صورة ممكنة. واستطاع داش إظهار جوانب الشخصية المختلفة مثل الرغبة في الانتماء، والإحراج عندما يُضطر لإخفاء هويته.

شارك أحمد داش بعد فيلم "لا مؤاخذة" في عدد من الأعمال السينمائية المميزة، مثل فيلم "اشتباك" (2016) للمخرج محمد دياب، وقدّم فيه أداء صادقا يعكس خوف الشباب وغضبهم في لحظة مفصلية، ثم شارك في فيلم "فوتوكوبي" (2017) إلى جانب كل من محمود حميدة وشيرين رضا.

"سابع جار" والمراهق الشهير

ما ساعد أحمد داش على الاستمرار خلال مسيرته التي تمتد لعقد كامل هو انتقاله السلس بين المراحل العمرية المختلفة دون أن يثير استغراب الجمهور، فهو بالفعل كبر أمام المتفرجين خطوة بخطوة. وساهم مسلسل "سابع جار" (2017) على وجه الخصوص في هذه المرحلة الانتقالية، فقد امتد المسلسل لما يقارب الـ60 حلقة، وقدم داش فيه شخصية عبد الرحمن، الابن المدلل للسيدة لميا (دلال عبد العزيز)، فتى مراهق يتأرجح بين الطفولة وفتوة الشباب.

ظهر انسجام كبير بين أحمد داش والراحلة دلال عبد العزيز عبر حلقات المسلسل، الأمر الذي رسخه في شخصية الابن المراهق في عدد من الأعمال التلفزيونية اللاحقة، في أدوار تراوح حجمها بين المحدود والكبير، أعمال بارزة وأخرى مرت مرور الكرام، منها على سبيل المثال "طايع" و"نسل الأغراب" و"البرنس".

ومن أهم أعماله في هذه المرحلة فيلم "أبو صدام" (2021) مع المخرجة نادين خان، حيث قدم فيه دور التباع أو مساعد سائق سيارة النقل، الذي يؤدي دوره في الفيلم محمد ممدوح. هنا هو الشاب الشعبي الذي لا يتعلم فقط مهنة قيادة سيارات النقل من معلمه "أبو صدام"، بل كذلك معاني الرجولة بشكلها الشعبي، ويدخل معه في صراعات لم يتوقعها في بداية رحلته التي كان يُفترض أن تكون عادية.

أما أشهر أدواره كابن مراهق فكان سيف في "جعفر العمدة" (2023)، المسلسل الذي اقتحم المنازل والمقاهي في العالم العربي، حيث تحلق المشاهدون حول التلفاز منتظرين اللحظة الميلودرامية التي يعرف فيها سيف (أحمد داش) أنه ابن جعفر العمدة (محمد رمضان) الضائع.

بطولات جاءت في البداية على استحياء

لم يحبس أحمد داش نفسه في إطار الابن المراهق في المسلسلات والأفلام، بل حاول الخروج من هذه الدائرة المحدودة بمسلسلات أخذ فيها أدوارا رئيسية، بل يمكن اعتباره بطلها. أولها "الحرامي" (2020) بجزئيه، واللذان لم يحققا النجاح الكافي أو حتى الانتشار المتوقع.

غير أن خطوته التالية كانت أنجح، عندما تعاون مرة أخرى مع المخرجة نادين خان في مسلسل "مين قال؟!" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2022، وهو من أوائل مسلسلات "ورشة سرد" التي أسست لأسلوبها الفني الخاص. في هذا المسلسل أدى دور شريف، ابن عائلة من الطبقة الوسطى العليا، يكدح الأب حتى يوفر لابنه التعليم في إحدى الجامعات الخاصة مرتفعة المصروفات ليصبح مهندسا في المستقبل، غير أن الابن يحلم بمشروعه الخاص، فيحدث التصادم المتوقع بين الإرادتين في النهاية كما هو متوقّع.

أهله نجاح هذا المسلسل لخطوة أكبر في عام 2024، تمثّلت في مسلسل "مسار إجباري"، وهو أيضا من إخراج نادين خان، وشارك في بطولته مع عصام عمر، في ثيمة أقل خفة من "مين قال؟!" بالنسبة لداش، ومن "بالطو" بالنسبة لعمر.

فهما هنا أخوان من الأب نفسه، لا يعلم أي منهما بوجود الآخر أو بزواج والدهما من امرأتين مختلفتين إلا قبيل وفاته، ليترك خلفه تركة من الأزمات العائلية، بالإضافة إلى تورطه مع عصابة تهدد حياة ابنيه إن لم يتمكنا من كشف اللغز وراء مقتل فتاة مجهولة بالنسبة لهما، لتأخذ الحبكة مسارا إجباريا بالفعل يدفعهما إلى الترابط كأخوين.

قام أحمد داش بقفزة أخرى في مسيرته ببطولته لفيلم "نجوم الساحل" في موسم عيد الفطر 2025، الفيلم الذي نافس "سيكو سيكو" على شباك التذاكر، غير أنه لم يحقق النجاح المتوقع سواء من الناحية النقدية أو التجارية، وإن وضعه في مصاف نجوم الشباك للمرة الأولى.