تركيا.. 3 أفلام تتناول المأساة الفلسطينية حاضرة بمهرجان أنطاليا السينمائي

يعرض مهرجان "البرتقالة الذهبية" السينمائي الدولي بأنطاليا التركية 3 أفلام عن فلسطين، وتحديدا عن المأساة التي يعيشها قطاع غزة منذ عامين.

ويُقام مهرجان أنطاليا السينمائي الذي يستضيف العديد من المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين من تركيا وخارجها، بنسخته الـ62، في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المنتظر أن يعرض المهرجان 5 أفلام في مجموعة "من الحدود إلى اللاحدود" التي تسلط الضوء على المعاناة في الشرق الأوسط.

وستجسد 3 أفلام المأساة الإنسانية في غزة وفلسطين عموما على الشاشة الكبيرة من خلال عيون مخرجين وكتاب سيناريو وممثلين من الشرق الأوسط.

المديرة الفنية للمهرجان دنيز يافوز قالت إن الحدث يسعى لتجنب تجاهل المعاناة والمجازر في الشرق الأوسط، وأنهم استحدثوا مجموعة "من الحدود إلى اللاحدود" في المهرجان العام الماضي.

وأشارت يافوز إلى أن المجموعة تضمنت هذا العام أفلاما تُركز على فلسطين، وأنها كانت تهدف في الأصل إلى تسليط الضوء على قضية اللاجئين.

الفيلم الأول هو فيلم "ضع روحك على يدك وامش" للمخرجة الإيرانية سبيدة فارسي، وهو فيلم وثائقي يصوّر الحياة في غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

ويُجسّد هذا الفيلم المكوَّن من مقابلات فيديو أجرتها فارسي مع شابة عاشت هناك خلال الإبادة، معاناة الوجود الإنساني في خضم الحرب، بأسلوب مؤثر.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم "صوت هند رجب" من تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، الحائز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية السينمائي العام الجاري.

ويُجسد الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة هند التي كانت بعمر 5 سنوات قبل أن يقتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

إعلان

كما سيُعرض فيلم "اللي باقي منك"، من إخراج الأردنية شيرين دعيبس، لأول مرة في المهرجان. وهو فيلم يغوص بعمق في الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني والصدمات التي توارثتها الأجيال من خلال قصة عائلية امتدت لـ3 أجيال.