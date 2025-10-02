سيزار تحتفي بجيم كاري.. تكريم استثنائي لمسيرة من الضحك والتأمل

سيُكرَّم الممثل الكندي الأميركي جيم كاري بجائزة فخرية عن مجمل مسيرته خلال الحفل الـ51 لجوائز سيزار السينمائية الفرنسية، المقرر تنظيمه يوم 27 فبراير/شباط المقبل بباريس، وفقما أعلن المنظمون الأربعاء.

وأوضحت قناة "كانال +" والأكاديمية الفرنسية لفنون السينما وتقنياتها أن كاري (63 عامًا) يُعدّ "من أكثر الشخصيات تميزا وتأثيرًا في السينما المعاصرة".

واشتهر كاري بموهبته الفريدة في الكوميديا وقدرته اللافتة على استخدام تعابير وجهه لتقليد الآخرين، مما جعله يُشبَّه بأسماء بارزة مثل جيري لويس وتشارلي تشابلن.

وبعد بدايته في الكوميديا الارتجالية والتلفزيونية، سطع نجمه في تسعينيات القرن الماضي من خلال أفلام ناجحة مثل "إيس فنتورا: محقق الحيوانات الأليفة" (Ace Ventura: Pet Detective) و"ذا ماسك" (The Mask) و"غبي وأغبى" (Dumb and Dumber)، ليصبح من أبرز نجوم شباك التذاكر العالمي.

في عام 1998، ابتعد جيم كاري عن أدواره الكوميدية المعتادة ليشارك في بطولة فيلم "ذا ترومان شو" (The Truman Show) للمخرج بيتر وير، الذي شكّل محطة مفصلية في مسيرته، ونال عن الفيلم جائزة غولدن غلوب بفضل أدائه دور رجل عادي يكتشف أن حياته ليست سوى برنامج تلفزيوني.

وفي السنة التالية، حصد جائزة غولدن غلوب ثانية عن تجسيده شخصية الممثل الكوميدي الأميركي آندي كوفمان في فيلم "رجل على القمر" (Man on the Moon) للمخرج ميلوش فورمان.

ومن أبرز محطاته الفنية أيضًا فيلم الدراما الرومانسية عام 2004 "الشمس المشرقة الأبدية للعقل الطاهر" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)، الذي أخرجه الفرنسي ميشيل غوندري وشاركه البطولة إلى جانب النجمة كايت وينسلت.

وأشاد منظمو جوائز سيزار بمسيرة كاري، معتبرين أنها تتسم "بتنوع استثنائي، يجمع بين الأفلام الجماهيرية وسينما المؤلفين".

ورغم النجاح الكبير الذي حققه منذ تسعينيات القرن الماضي، فإن كاري ابتعد تدريجيا عن هوليود وأضواء الشهرة ليتفرغ للكتابة والفنون والروحانيات، قبل أن يعود في العقد الثالث من الألفية ليشارك في بطولة سلسلة أفلام "سونيك القنفذ" (Sonic the Hedgehog)، التي حققت نجاحًا جماهيريا واسعًا.