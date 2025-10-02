الممثل التونسي محمد مراد يوثق عبر إنستغرام لحظة اختطافه على متن أسطول الصمود

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سفينة "فلوريدا-أنس الشريف" التابعة لأسطول الصمود، وسيطرت عليها قبل أن تختطف المشاركين على متنها، ومن بينهم الممثل التونسي محمد مراد.

ونشر مراد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو أكد فيه أن مهمتهم كانت إنسانية بحتة ومتوافقة مع القانون الدولي، ولا تحمل أي مظهر من مظاهر العنف، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للاختطاف على يد قوات الاحتلال. ودعا مراد إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل من أجل إطلاق سراحهم.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Mrad محمد مراد (@medmrad_official)

كان الممثل التونسي محمد مراد قد نشر قبل أسابيع مقطع فيديو أعلن فيه مشاركته ضمن طاقم سفينة "فلوريدا" التي أبحرت من تونس في الرابع من سبتمبر/أيلول، موضحا أن هذه الرحلة تأتي استكمالا لجهود أسطول الصمود الذي انطلق من تونس نحو ليبيا بهدف كسر الحصار عن غزة. وأكد أن عدم وصولهم إلى فلسطين لم يمنعهم من تحقيق الهدف المتمثل في لفت أنظار العالم إلى ما يحدث، خاصة مع مشاركة 44 سفينة في الأسطول.

كما دعا مراد متابعيه إلى الإسهام في دعم المبادرة، سواء عبر التبرع لتأمين حليب الأطفال أو بدعم الأسطول ماديا، وحثّهم على الحضور يوم انطلاق القافلة، قبل أن يختم كلمته بعبارة: "تحيا فلسطين".

شارك الممثل التونسي محمد مراد متابعيه مقاطع فيديو توثق مشاركته في القافلة، قال في أحدها إن ما يتعرضون له لا يُعادل حتى 1% مما يعانيه أهل غزة، مشيرا إلى دوره في التنظيم داخل القافلة وعلى متن السفينة. وأكد أن المشاركين، رغم اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم، يجمعهم قاسم مشترك واحد هو غزة.

وأضاف مراد أن ما يواجهونه من صعوبات كان متوقعا، لكنه يظل ضئيلا أمام معاناة الغزيين، مثل إصابة طفل صغير أو فقدان عائلة لأحبائها، معتبرا أن ما يمرون به "تافه" مقارنة بالغاية التي خرجوا من أجلها.

وكان المتحدث باسم أسطول الصمود كشف في تصريح للجزيرة أن 13 سفينة من أسطول الصمود وقعت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية، من بين 44 سفينة تشارك في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. وقال إن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

إعلان

الممثل التونسي البالغ من العمر 35 عاما اشتهر بتجسيد شخصية مهدي بن سالم في مسلسل "ناعورة الهواء"، كما شارك في مسلسل "تاج الحاضرة" بشخصية قاسم، وهي الشخصيات التي زادت من شعبيته.