يُعرض في صالات السينما منذ 30 عاما.. فيلم هندي يكسر رقما قياسيا في تاريخ بوليود

من المنتظر أن يصبح فيلم كوميدي رومانسي يُعرض في إحدى دور السينما في بومباي منذ 30 عاما، يوم غد الاثنين أطول فيلم عرضا في تاريخ السينما الهندية.

فمنذ طرحه في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1995، يُعرض فيلم "صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا" (Dilwale Dulhania Le Jayenge)، يوميا في سينما "ماراثا ماندير" الشهيرة في بومباي، العاصمة المالية للبلاد.

يقول محمد شاكر البالغ 60 عاما، ضاحكا "شاهدتُه نحو ثلاثين مرة منذ عام 1996، وسأستمر في مشاهدته".

يوميا، عند الساعة 11:30 صباحا، مقابل 40 روبية (حوالى نصف دولار)، يستمتع المشاهدون بقصة الحب هذه بين شاب وشابة يقرران تحدي التقاليد.

منذ طرحه، حوّل "صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا" شاروخ خان إلى نجم سينمائي هندي.

وبعد 3 عقود، لا تزال هذه القصة الرومانسية التي باتت من كلاسيكيات بوليود، تُلهم أعدادا كبيرة من المتفرجين.

يقول مدير هذه السينما مانوج ديساي "في أيام الأسبوع، عادة ما يرتادها الطلاب والأزواج الشباب. أما أيام الأحد، فنستقبل حوالى 500 شخص".

في السينما، لا يزال الجمهور يُظهر الحماسة نفسها. يستكشف الفيلم التناقض بين انفتاح الحبيبين الهنديين الشابين المقيمين في الخارج وقيم والديهما المحافظة.

وقد عُرض الفيلم على التلفزيون، لكن كُثرا يفضلون مشاهدة العمل على الشاشة الكبيرة.

وعُلّق عرض الفيلم لفترة وجيزة عام 2015، ولكن بعد موجة من الانتقادات، عاد إلى دور العرض.

يرى الناقد السينمائي بارادواج رانغان أن استمرار فيلم "صاحب القلب الشجاع سيأخذ العروس بعيدا" رسالة حب للهند التي تسعى إلى التوازن بين القيم القديمة والحديثة.

ويُشير الناقد إلى أن العمل أصبح بمثابة "معلم ثقافي" لأنه "جسّد ببراعة" التوترات بين جيلين.