بريجيت باردو تبدأ مرحلة التعافي بعد جراحة حرجة في فرنسا

تعيش الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، مرحلة صحية حرجة بعد خضوعها لعملية جراحية في مستشفى خاص بمدينة تولون جنوب فرنسا، بعد أن نقلت إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع إثر تدهور حالتها الصحية.

ووفق ما أوردته صحيفة فار ماتان الفرنسية، فإن الممثلة البالغة من العمر 91 عاما، خضعت لعملية وُصفت بأنها جزء من علاج مرض خطِر لم يكشف عن طبيعته بعد.

وبحسب الصحيفة فإن المقربين منها أكدوا أن حالتها تبعث على القلق، لكن المصادر الطبية رجحت تحسن وضعها تدريجيا.

من جانبه، أوضح مكتب بريجيت باردو الإعلامي أن الممثلة تتعافى حاليا في منزلها بمدينة سان تروبيه جنوبي فرنسا، بعد خروجها من المستشفى الذي خضعت فيه لعملية جراحية ناجحة.

وأشار البيان إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وأن باردو عبرت عن امتنانها للطاقم الطبي وفريق الجراحة الذي تولى رعايتها خلال الفترة الماضية.

وكانت الممثلة، التي اعتزلت الفن في سبعينيات القرن الماضي، قد تعرضت قبل عامين لأزمة صحية إثر صعوبة في التنفس أثناء موجة حر شديدة ضربت فرنسا.

وتُعد بريجيت باردو واحدة من نجمات السينما العالمية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إذ بدأت مسيرتها من عالم عروض الأزياء، قبل أن تشارك لاحقا في نحو 45 فيلما، كما اتجهت للغناء وقدمت 70 أغنية في مسيرتها.

وتوقفت باردو لاحقا عن التمثيل وكرست حياتها للدفاع عن حقوق الحيوانات من خلال المؤسسة التي تحمل اسمها.

وكشفت الممثلة الفرنسية عن سبب اعتزالها في لقاء مع مجلة فرانس عام 2010، مشيرة إلى أنها عانت من اضطرابات نفسية وصراعات مع الشهرة، واعترفت بأنها حاولت الانتحار عدة مرات.

ورغم ابتعادها عن الأضواء منذ عقود، لا تزال بريجيت باردو تحتفظ بمكانة في السينما الفرنسية والعالمية، سواء بالأعمال التي قدمتها أو من خلال مؤسستها التي تهتم بحماية الحيوانات والبيئة.