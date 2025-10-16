انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي وسط رسائل إنسانية ودعوات للسلام

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بكلمة ألقاها مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، الذي أوضح أن الدورة السابقة أقيمت وسط أجواء من الحزن بسبب ما يجري في غزة، غير أن التطورات الأخيرة بدّدت جزءا من هذا الحزن، ليتحول إلى شعور بالفخر تجاه موقف مصر و"دورها في الأزمات الصعبة".

وأشار ساويرس إلى أن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" يكتسب هذا العام أبعادا خاصة، إذ يتزامن مع زيارة النجمة العالمية كيت بلانشيت السبت المقبل كضيفة شرف المهرجان، ومع الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تذكّر معاناة أكثر من مليوني إنسان يعانون الجوع حول العالم، وفي مقدمتهم المدنيون في غزة والسودان الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.

الفن لا يحتل

وقالت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثامنة، إن المهرجان يعود هذا العام بعد توقف لعامين ليقدّم برنامج "نافذة على فلسطين"، الذي يضم مجموعة من الأفلام التي تُعرض من "المسافة صفر"، تأكيدا على أن الفن لا يُحتل، وأن الحلم يظل ممكنا مهما كانت التحديات.

وأضافت خوري أن المهرجان يواصل رسالته الإنسانية من خلال تسليط الضوء على أصوات الشباب والأطفال الذين تمكنوا من تحويل الألم إلى فن وإبداع، في تجسيد لقدرة السينما على التعبير عن الإنسان وقضاياه.

وأشارت إلى أن هذه الدورة تحتفي أيضا بمسيرة الفنانة يسرا، التي وصفتها بأنها امرأة ملهمة وفنانة مؤثرة، من خلال معرض يوثق رحلتها الفنية والإنسانية الطويلة.

واختتمت كلمتها بالتوقف عند مئوية المخرج الكبير يوسف شاهين، مؤكدة أن روحه لا تزال حاضرة في سماء السينما المصرية والعربية، وأن المهرجان يكرّم هذا العام جيلا من المبدعين الذين تأثروا بإرثه ويسيرون على خطاه.

من جانبه، أوضح عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي، أن انعقاد الدورة الحالية يتزامن مع قمة شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعكس أهمية الحوار الثقافي والإنساني إلى جانب الحوار السياسي.

وأضاف أن "هذا التزامن يؤكد أن مصر كانت وما زالت أرض التاريخ والثقافة والسلام، ومركزا يجمع بين الفن والفكر في خدمة القيم الإنسانية".

وأشار منسي إلى أن برنامج المهرجان هذا العام يتضمن 5 أفلام من بين الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، إضافة إلى مجموعة من الأفلام التي نالت أرفع الجوائز العالمية مثل السعفة الذهبية والأسد الذهبي والدب الذهبي.

كما أعلن عن شراكة خاصة مع منصة "نتفليكس"، التي ستقدّم خلال فعاليات المهرجان عرضا لفيلم "فرانكشتاين" في إطار التعاون بين المنصة والمهرجان لدعم الإبداع السينمائي.

واختتم منسي كلمته بالتأكيد على أن السينما تظل وسيلة فاعلة للتأثير والتغيير الإيجابي، معلنا تجديد الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، دعما للقضايا الإنسانية التي يحرص المهرجان على تبنيها في كل دورة.

تحية وفاء للراحلين

كما حرصت إدارة المهرجان على توجيه تحية خاصة لعدد من رموز الفن العربي والعالمي الذين رحلوا تاركين بصمة لا تنسى في ذاكرة السينما.

وجاءت اللفتة المؤثرة لتضم من العالم العربي: نبيل الحلفاوي، سليمان عيد، سميحة أيوب، سامح عبد العزيز، ولطفي لبيب، ومدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل غرقا بعد أن نجح في إنقاذ ابنه من الغرق. ومن الوجوه العالمية كلوديا كاردينالي، ديان كيتون، ديفيد لينش. وخلال الافتتاح قدم طه دسوقي "ستاند أب" كوميدي عن السينما.

تكريم منى شلبي

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي تكريم الفنانة منى شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها في السينما المصرية والعربية.

وخلال كلمتها عقب تسلم الجائزة، أهدت منى شلبي التكريم إلى المخرج الراحل رضوان الكاشف، الذي كان له دور بارز في بداياتها الفنية، وإلى والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، عرفانا بدعمها المستمر.

كما عبّرت عن امتنانها لكل من شاركها مشوارها الفني، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، من مخرجين وفنيين ومصورين وثقوا بموهبتها، أو فنانين كبار تعلمت منهم، وفي مقدمتهم محمود عبد العزيز ويسرا، التي تولت تقديم التكريم لها على المسرح.

واختُتم الحفل بكلمة للإعلامي أنس بوخش، الذي أشار إلى أن العالم يمرّ بظروف صعبة، وهو ما يعزز أهمية شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، باعتبار الفن رسالة قادرة على إلهام التغيير الإيجابي والتقارب بين الشعوب.

لجان التحكيم

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الثامنة، والتي تضم مجموعة من أبرز الأسماء العربية والعالمية في مجالات الإخراج والتمثيل والنقد السينمائي.

وتترأس الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويشاركها في اللجنة كل من جيونا نازارو، ورشيد مشهراوي، وكاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، فيرأسها المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، وتضم في عضويتها كلا من أسماء المدير، وسونا كارابوغوسيان، ومحمد سعيد أوما، وهالة جلال.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يتولى رئاسة اللجنة المخرج مهدي فليفل، بمشاركة أندريا جاتوبولوس، وجولييت كانو، وسعاد بشناق، ومصطفى الكاشف.

بينما تضم لجنة النجمة الخضراء كلا من جانا وهبة، ومي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم.

أما لجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتتكوّن من أمنية عادل، وباميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات.

وتترأس لجنة جائزة نتباك المخرجة آن ديمي جيرو، إلى جانب جان مارك ثيروان وهالة خليل، في إطار دعم المهرجان للأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز التبادل الثقافي بين صناع السينما حول العالم.