جماهير تايلور سويفت تتدفق إلى متحف فيسبادن بحثا عن "أوفيليا" الأصلية

تحوّل متحف فيسبادن للفنون في غربي ألمانيا إلى محطة يقصدها عشّاق الموسيقى من مختلف المدن، بعدما لاحظ معجبو المغنية الأميركية تايلور سويفت أن مشهدا رئيسيا في أحدث فيديو موسيقي لها يبدو مستوحى من إحدى لوحاته الفنية النادرة.

فمنذ صدور أغنية سويفت الجديدة "ذا فيت أوف أوفيليا" (The Fate of Ophelia)، توافد مئات الزوار إلى المتحف، وقطع بعضهم مئات الكيلومترات فقط لمشاهدة لوحة فنية تنتمي إلى تيار "الفن الجديد" (Art Nouveau)، يعتقدون أنها كانت المصدر البصري والإبداعي لمشهد الافتتاح في الفيديو.

في الفيديو الذي أثار ضجة عالمية، تجسّد سويفت (35 عاما) شخصية أوفيليا البطلة المأساوية في مسرحية "هاملت" للأديب البريطاني الشهير ويليام شكسبير، إذ تظهر داخل مشهد فني أقرب إلى لوحة حيّة، تغمرها المياه والأزهار، في استعادة شعرية لموت أوفيليا الأسطوري.

ورغم أن المتحف، الواقع بالقرب من فرانكفورت، لم يؤكد رسميا بعد الصلة المباشرة بين الفيديو واللوحة، فإن مديره أندرياس هينينغ أشار إلى أن التشابه بين العملين لا يمكن إنكاره.

هينينغ قال "تبدو وضعية تايلور سويفت وثوبها الأبيض والخلفية المحيطة بها في الفيديو مستوحاة بشكل واضح من لوحة "أوفيليا" للفنان الألماني فريدريش هايزر".

وتُعد لوحة "أوفيليا"، التي يحتفظ بها متحف فيسبادن ضمن مقتنياته الدائمة، من أبرز أعمال الفنان فريدريش هايزر (1864-1930) المعروف بأسلوبه الدقيق في رسم الصور الشخصية والمشاهد التاريخية.

ويُؤرَّخ العمل عادة بحوالي عام 1900، حين كان تيار الفن الجديد في أوج ازدهاره في أوروبا.

في اللوحة، تُصوَّر أوفيليا كـ"سيدة نبيلة شابة" تغمرها المأساة؛ تنهار عقلا وروحا بعد أن يدفعها يأسها من حب هاملت إلى الجنون، قبل أن تغرق بين الزهور، وهو مشهدٌ استلهمه عدد من كبار الفنانين في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وقال هينينغ "نرى في الفيديو تقاربا مدهشا في التكوين واللون والإضاءة مع عمل هايزر، من وضع اليدين إلى ملمس القماش الأبيض وتوزيع الزهور العائمة. حتى طريقة التصوير تمنح الانطباع وكأن المشهد لوحة حية تتحرك في الزمن".

ورغم أن سويفت لم تؤكد رسميا أن اللوحة كانت مصدر الإلهام، فإن المتحف يرحب بالإشارة الضمنية إلى فنه.

يقول هينينغ "حتى إن لم يكن ذلك مقصودا، فنحن سعداء بهذا الارتباط. إنه يفتح بابا جديدا للتفاعل مع جمهور لم يكن معتادا على زيارة المتاحف".

وأوضح أن عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، إذ امتلأت القاعات بأشخاص جاؤوا خصيصا لالتقاط الصور أمام اللوحة الأصلية.

وختم مبتسما "لقد حاولنا التواصل مع فريق تايلور سويفت، لكننا لم نتلقّ ردا بعد. سيكون من دواعي سروري أن أريها اللوحة بنفسي في المرة المقبلة التي تزور فيها ألمانيا".