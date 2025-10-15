الخلافات تهدد "شمس الزناتي 2".. سلامة يلوّح بالقضاء وطاقم الفيلم يستأنف التصوير

تتصاعد الأزمات المحيطة بفيلم "شمس الزناتي 2″، العمل المنتظر الذي يجمع النجم محمد عادل إمام في تجربة جديدة مستوحاة من الفيلم الكلاسيكي الذي قدّمه والده الزعيم عادل إمام عام 1991.

فبعد سلسلة من التوقفات والتغييرات، دخل الفيلم في دوامة من الخلافات القانونية والانسحابات الفنية، كان آخرها إعلان المخرج عمرو سلامة عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة، بعد استبعاده من إخراج العمل والاستعانة بالمخرج أحمد خالد موسى بدلا منه.

اتهامات وإجراءات قانونية

ففي بيان صحفي رسمي، أكد المخرج عمرو سلامة أنه سيقاضي الشركة المنتجة بسبب ما وصفه بـ"الإخلال ببنود التعاقد والتحايل على العاملين في المشروع"، مشيرا إلى أن ما حدث ألحق "أضرارا مادية ومعنوية وإبداعية جسيمة" به وبفريق العمل.

وقال سلامة إنه يمتلك المستندات والأدلة الكاملة التي تُثبت تجاوزات الشركة، وسيقدّمها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف أن عددا من أفراد الفريق الفني والإداري للفيلم يشاركونه نية رفع دعاوى مماثلة، كما يعتزمون تقديم شكوى رسمية إلى نقابة المهن السينمائية ضد الشركة المنتجة، التي قال إنها "صادر ضدها أحكام قضائية سابقة".

ورفض المخرج الخوض في تفاصيل إضافية "لأسباب قانونية"، مكتفيا بالتأكيد على أن "القضية لا تتعلق بخلاف شخصي، بل بمبدأ العدالة وحفظ حقوق صنّاع السينما".

تصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي منشور آخر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال سلامة إن الأزمة مع الشركة المنتجة "كشفت عن سلسلة من الممارسات غير القانونية"، مشيرا إلى أن المتضررين من تعاملات الشركة لا يقتصرون عليه وحده، بل يشملون "فنانين ومنتجين وشركاء وموزعين مصريين وعرب".

وأضاف أن عددا من العاملين في الوسط الفني قرروا بالفعل اتخاذ خطوات مماثلة لمقاضاة الشركة، داعيا إلى "وقفة جماعية تحفظ للمنتجين والمبدعين حقوقهم وتردع المخالفات المتكررة في صناعة السينما".

عودة التصوير بعد توقف طويل

ورغم الأزمات المتلاحقة، استأنف صنّاع فيلم "شمس الزناتي 2" التصوير قبل أيام بعد فترة توقف طويلة، وذلك عقب التعاقد مع المخرج أحمد خالد موسى لقيادة المشروع.

إعلان

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الانسحابات التي طالت طاقم العمل منذ بدء التحضيرات، حيث اعتذرت في البداية الفنانة أسماء جلال عن المشاركة، ثم تبعتها أمينة خليل، قبل أن تُسنَد البطولة النسائية في النهاية إلى الفنانة تارا عماد.

وكان محمد عادل إمام قد أعلن منذ نحو 8 سنوات رغبته في تقديم جزء ثانٍ من فيلم والده الشهير "شمس الزناتي"، مؤكدا حينها أن المشروع سيكون "تحية فنية للسينما المصرية الكلاسيكية، لكن برؤية عصرية".

بداية الحلم وأزمات الإنتاج

بدأت التحضيرات الفعلية للفيلم في عام 2023، غير أن المشروع واجه عراقيل إنتاجية متعددة أدت إلى تأجيل التصوير أكثر من مرة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشر محمد إمام صورة تخيلية جمعته بوالده الراحل في إحدى لقطات الفيلم الأصلي، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام" معلقا، "شمس الزناتي.. البداية".

لكن بعد الأزمات الأخيرة، التزم محمد إمام الصمت ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي حتى الآن، رغم الجدل الواسع الذي يحيط بالمشروع وازدياد التكهنات حول مصيره النهائي.

لماذا "شمس الزناتي"؟

يُعدّ فيلم "شمس الزناتي" (1991) أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية، من تأليف وإخراج سمير سيف، وبطولة عادل إمام وسوسن بدر وإبراهيم نصر ومحمود حميدة ومصطفى متولي.

وقد استلهم الفيلم فكرته من الملحمة السينمائية العالمية "السبعة الرائعون" (The Magnificent Seven)، التي بدورها اقتُبست من فيلم "الساموراي السبعة" للمخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا.

وحقق الفيلم الأصلي نجاحا جماهيريا كبيرا، وأصبح أحد أيقونات أفلام الحركة المصرية في التسعينيات، مما جعل فكرة إنتاج جزء ثانٍ منه محط اهتمام الجمهور منذ إعلانها.