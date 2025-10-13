انطلاقة مخيّبة لـ"ترون: آريس" رغم تصدره شباك التذاكر الأميركي بـ33.5 مليون دولار

تصدّر فيلم الخيال العلمي "ترون: آريس" (Tron: Ares) شباك التذاكر في أميركا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي، لكن الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة من إنتاج شركة "ديزني" جاء دون التوقعات، إذ لم يتمكّن من تحقيق الانطلاقة القوية التي كانت تأملها الشركة بعد 15 عاما من آخر أجزاء السلسلة.

ورغم المراجعات الإيجابية نسبيا -إذ منحت وكالة "أسوشيتد برس" الفيلم 3 نجوم من أصل 4- فإن العمل الذي يؤدي بطولته جاريد ليتو، وغريتا لي، وجيف بريدجز، اكتفى بإيرادات بلغت 33.5 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "كوم سكور" المتخصصة في تتبع إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الفيلم كلّف إستوديوهات ديزني نحو 150 مليون دولار، أي أقل بقليل من ميزانية الجزء السابق "ترون: ليغاسي" (Tron: Legacy) الذي صدر عام 2010، وافتتح بإيرادات بلغت 44 مليون دولار قبل أن تتجاوز مداخيله العالمية 400 مليون دولار.

تدور أحداث "ترون: آريس" في المستقبل القريب حول صراع بين شركتين عملاقتين في مجال التكنولوجيا -"إيمكوم" (Imkom) و"ديلينغر" (Dillinger)- تتنافسان على تطوير تقنية ثورية تعتمد الطباعة الثلاثية الأبعاد بالليزر لإنتاج كائنات مادية يمكن أن تدوم 29 دقيقة فقط قبل أن تنهار وتتحول إلى رماد.

ويجمع الفيلم بين عناصر الخيال العلمي والحركة والفلسفة التكنولوجية، مقدّما تأملات في حدود الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. ويمتلئ العمل بمشاهد الأكشن والمؤثرات البصرية التي تُعيد إلى الأذهان روحية الجزء الأول الصادر عام 1982، مع لمسة حنين إلى عالم "الشبكة" الافتراضي الذي كان جوهر السلسلة الأصلية.

الحنين والأكشن لا يجذبان الجماهير

رغم كثرة مشاهد الأكشن والإشارات الرمزية إلى أجزاء السلسلة السابقة، لم يتمكن "ترون: آريس" من جذب أعداد ضخمة من المشاهدين إلى أكثر من 4 آلاف صالة عرض في أميركا الشمالية.

وقال بول ديرغارابيديان، كبير محللي وسائل الإعلام في "كوم سكور"، إن "من الصعب على هذه السلسلة أن تكتسب زخما يجعلها علامة ضخمة مثل سلاسل أخرى".

وأضاف: "الفيلم الأصلي الذي صدر عام 1982 واجه ضعفا مماثلا في شباك التذاكر، قبل أن يتحول لاحقا إلى عمل رمز سينمائي يحظى بتقدير النقاد والجمهور المتخصص".

وأشار ديرغارابيديان إلى أن إيرادات السوق الدولية قد تلعب دورا أساسيا في تحديد ربحية الفيلم النهائية، "فصحيح أن الفيلم تصدّر شباك التذاكر واختار موعد إصدار جيدا، لكنه لم يتحوّل بعد إلى ظاهرة جماهيرية كما كانت تأمل ديزني".

وأضاف أن اختيار شهر أكتوبر/تشرين الأول -الذي يقع بين موسم الصيف الحافل وموسم الأعياد السينمائي- قد يكون عاملا في تراجع الأرقام، إذ يُعرف هذا الشهر تقليديا بكونه "جسر المواسم" في السوق الأميركية.

أفلام أخرى في المراتب التالية

لم يكن "ترون: آريس" وحده الذي واجه صعوبة في اجتذاب جمهور واسع، إذ جاء "روفمان" (Roofman) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار. يروي الفيلم، الذي يؤدي بطولته تشانينغ تاتوم وكريستن دانست، قصة عامل بناء يحاول إعادة بناء حياته الشخصية والمهنية بعد سلسلة من الخيبات، في دراما اجتماعية مشحونة بالعواطف الإنسانية.

أما فيلم الأكشن والدراما الكوميدية "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another) من بطولة ليوناردو دي كابريو، فحلّ في المركز الثالث محققا 6.6 ملايين دولار. ويتناول الفيلم موضوعات الخير والشر والعنف والسلطة والحقوق غير القابلة للتصرف، وقد وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه "ملحمة كرنفالية عن المعركة ضد الظلم".

في المركز الرابع جاء فيلم الأطفال "غابيز دولهاوس: ذي موفي" (Gabby’s Dollhouse: The Movie) الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة، والمقتبس من مسلسل شهير على منصة "نتفليكس"، بإيرادات بلغت 3.3 ملايين دولار، مواصلا أداءه الجيد في أسبوع عرضه الثالث.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما الإيمانية "سول أون فاير" (Soul on Fire) بإيرادات قدرها 3 ملايين دولار، وهو مستوحى من القصة الحقيقية للناجي من الحروق والمتحدث التحفيزي جون أوليري، بمشاركة جويل كورتني وويليام ميسي وجون كوربيت.

تراجع عام في أكتوبر/تشرين الأول

بعد أسابيع قوية في سبتمبر/أيلول الماضي، شهد شباك التذاكر الأميركي الشمالي انخفاضا ملحوظا في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما وصفه ديرغارابيديان بأنه "شهر الجسر بين موسمي الصيف والأعياد".

وقال المحلل إن "هذا الشهر مثالي لأفلام مثل ذا ‘سماشينغ ماشين’ و’آفتر ذا هانت’ (After the Hunt) -المقرر طرحه في 17 أكتوبر/تشرين الأول- لتتألق بطريقتها الخاصة بعيدا عن المنافسة الشرسة".

وختم: "إذا كنت من عشاق السينما، فهذا الشهر يمنحك فرصة لاكتشاف تنوع الإنتاجات بين أفلام المهرجانات والعروض المستقلة والأعمال الجماهيرية المتوسطة".

وفيما يلي قائمة أعلى 10 أفلام في شباك التذاكر بأميركا الشمالية من الجمعة إلى الأحد، بحسب تقديرات شركة "كوم سكور":

"ترون: آريس" (Tron: Ares) 33.5 مليون دولار "روفمان" (Roofman) 8 ملايين دولار "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another) 6.6 ملايين دولار "غابيز دولهاوس: ذي موفي" (Gabby’s Dollhouse: The Movie) 3.3 ملايين دولار "سول أون فاير" (Soul on Fire) 3 ملايين دولار "ذي كونجورينغ: لاست رايتس" (The Conjuring: Last Rites) 2.9 مليون دولار "ديمن سلاير: إنفينيتي كاسل" (Demon Slayer: Infinity Castle) 2.2 مليون دولار "ذا سماشينغ ماشين" (The Smashing Machine) 1.7 مليون دولار "ذا سترينجرز: تشابتر 2" (The Strangers: Chapter 2) 1.5 مليون دولار "غود بوي" (Good Boy) 1.3 مليون دولار