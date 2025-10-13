الإعلان عن 11 فيلما عربيا قصيرا تتنافس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الـ5، التي تقام في الفترة من 4 وحتى 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مدينة جدة بالسعودية.

وتضم الدورة الخامسة من المهرجان 11 فيلما من السعودية والإمارات ومصر ولبنان وفلسطين والمغرب والعراق، وتسلط الأعمال المشاركة الضوء على الموجة المتجددة من المواهب العربية الواعدة، مع تقديم رؤى سردية متنوعة تعبّر عن واقع المنطقة وتستكشف قضاياها الاجتماعية والثقافية والإنسانية بروح فنية مبتكرة.

وبحسب المنظمين، فقد ضمت قائمة الأعمال المختارة الأفلام التالية:

"مهدّد بالانقراض" للمخرج سعيد زاغة.

"الأراضي الفارغة" للمخرج كريم الدين الألفي.

"إلى أين مريم" للمخرج أمين زريوح.

"حبل سُرّي" للمخرج أحمد حسن أحمد.

"مع الريح" للمخرجة إناس لحير.

"ما وراء العقل" للمخرجة لنيا نورالدين.

"ارتزاز" للمخرجة سارة بالغنيم.

"حفل افتتاح" للمخرج حسين المطلق.

"البحر يتذكّر اسمي" للمخرج حسين حسام.

"وإن قصفوا هنا الليلة" للمخرج سمير سرياني.

"عم تسبح" للمخرجة ليليان رحّال.

كما يقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة، والذي يتضمن باقة متنوعة من الأفلام القصيرة المميزة لنخبة من المواهب السعودية في الإخراج والتمثيل والإنتاج، حيث ستعرض هذه الأفلام ضمن برنامج البرنامج إلى جانب كوكبة من العروض السينمائية الإقليمية والدولية.