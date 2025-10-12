وفاة نجمة ثلاثية "العرّاب" ديان كيتون عن 79 عاما

توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون الحائزة على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "آني هول" (Annie Hall) وسلسلة أفلام "العراب" (The Godfather) عن 79 عاما، مخلفة وراءها أسلوبا حيويا وعميقا وغير معهود، لتصنّف كإحدى الممثلات الاستثنائيات بين بنات جيلها.

ونقلا مجلة "بيبول" المتخصصة في الشؤون الفنية في وقت متأخر من مساء أمس السبت، عن متحدث باسم الأسرة قوله إن كيتون توفيت في ولاية كاليفورنيا وسط أحبابها، دون الإعلان عن تفاصيل أخرى.

وقوبل النبأ بالصدمة حول العالم. وكانت كيتون من نوع الفنانين الذين ساعدوا في جعل الأفلام أيقونية وخالدة، من عبارتها "لا ديدا.. لا ديدا" في أدائها لشخصية آني هول، التي كانت ترتدي ربطة عنق وقبعة دائرية وصديريا وبنطالا باللون الكاكي، إلى دورها المؤلم في شخصية كاي آدامز، المرأة عثرة الحظ بما يكفي لتنضم إلى عائلة كورليوني الإجرامية.

وفازت كيتون بأول جائزة أوسكار لها عن فيلم "آني هول" عام 1978 وتم ترشيحها 3 مرات أخرى عن أفلام "ردز" (Reds)، و"غرفة مارفن" (Marvin’s Room)، و"سمثينغ غوتا غيف" (Something’s Gotta Give).

وولدت كيتون في يناير/كانون الثاني 1946 في لوس أنجلوس، رغم أن عائلتها لم تكن جزءا من صناعة السينما التي وجدت نفسها فيها. وكانت والدتها تعمل مصورة، وكان والدها يعمل في العقارات والهندسة المدنية.

وانجذبت إلى المسرح والغناء أثناء دراستها في سانتا آنا بكاليفورنيا، وتركت الكلية بعد عام لتبدأ مسيرتها الفنية.