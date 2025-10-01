مخرج تركي: شركة أميركية منعت عرض فيلمي لمشاركتي بـ"أسطول الصمود"

قال المخرج التركي نجمي سنجاق إن شركة "يونايتد إنترناشونال بيكتشرز" الأميركية منعت عرض فيلم "عائشة" الحائز على جوائز عديدة، بسبب مشاركته في "أسطول الصمود" المتوجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وأفاد سنجاق بأن "يونايتد إنترناشونال بيكتشرز" لتوزيع الأفلام منعت فيلمه من العرض بسبب انضمامه إلى النشاط العالمي من أجل غزة، موضحا أنه تواصل مع الشركة وشرح لها أن نشاطه في "أسطول الصمود" العالمي "عمل سلمي تماما".

وأضاف: "بعد يومين من تحدثي معهم، أبلغوني عبر الهاتف والبريد الإلكتروني أنهم أوقفوا عرض الفيلم لمشاركته في أسطول الصمود العالمي".

وذكر أنه كان يخطط لعرض فيلم "عائشة" في تركيا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ضمن اتفاقية مع الشركة الأميركية التي ألغته، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يبقى "غير مبالٍ بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، وأنه سيواصل التضامن مع فلسطين رغم كل المعوقات.

ومنذ أيام، تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، وفجر الأربعاء، أعلن الأسطول اقترابه من مسافة 120 ميلا بحريا عن شواطئ غزة.

والثلاثاء أيضا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 50 سفينة تابعة للأسطول اقتربت من سواحل غزة، وأن إسرائيل تواصل استعداداتها لاعتراضها.

وسبق أن منعت إسرائيل سفنا متجهة نحو غزة من الوصول إلى القطاع، فاستولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.