على رأسهم مستشار ترامب.. انتقادات لاختيار باد باني للغناء في الـ"سوبر بول"

أبدى مؤيدو دونالد ترامب بينهم أحد مستشاريه في البيت الأبيض، غضبهم أمس الثلاثاء لاختيار النجم البورتوريكي باد باني للغناء خلال عرض استراحة ما بين شوطي مباراة الـ"سوبر بول"، نهائي بطولة كرة القدم الأميركية.

مستشار الرئيس الأميركي سيباستيان غوركا تساءل عبر منصة "إكس" تعليقا على هذا القرار "ألا يفقه اتحاد كرة القدم الأميركية شيئا؟".

وسيخلف الفنان البالغ 31 عاما، وهو من أبرز الأسماء في موسيقى الراب اللاتينية والريغيتون، نجوما بارزين من أمثال مادونا ومايكل جاكسون في تقديم العرض التقليدي خلال استراحة ما بين شوطي المباراة والذي يجذب عشرات الملايين من المشاهدين سنويا.

وتقام مباراة الـ"سوبر بول" في الثامن من فبراير/شباط في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.

باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، أعلن أخيرا أنه سيتجنب الولايات المتحدة خلال جولته العالمية بسبب خطر إجراء السلطات مداهمات مرتبطة بملف الهجرة على هامش حفلاته.

وأنهى المغني أخيرا سلسلة حفلات غنائية في بورتوريكو، وهي أرض خاضعة لسيادة الولايات المتحدة، استقطب إليها أكثر من نصف مليون شخص.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض الفنان واتحاد كرة القدم الأميركية، لهجوم من عدد كبير من المؤثرين من حركة "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) المؤيدة لدونالد ترامب، مثل بيني جونسون وجاك بوسوبيك.

وتنتقد معظم هذه الحسابات باد باني لغنائه باللغة الإسبانية حصرا، في حين يصفه البعض بأنه فنان "شيطاني" وينتقدون ما يعتبرونه طمسا للخطوط الفاصلة بين الجنسين من خلال ملابسه ومظهره.

وكان باد باني، أحد أكثر الفنانين انتشارا في العالم، قد أيد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي واجهت دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.