لبنان يرحب برئيسه الجديد.. نجوم الفن يهنئون جوزيف عون

شهدت الساحة الفنية اللبنانية تفاعلا واسعا مع انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، بعد انتهاء الجولة الثانية من تصويت البرلمان، ليُنهي بذلك فراغا رئاسيا استمر أكثر من عامين.

تفاعلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي مع الحدث عبر حسابها على منصة إنستغرام وباركت للرئيس الجديد والشعب اللبناني وكتبت: ربنا يوفقك ويوفقنا معك يا أشرف رجال لبنان.

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ونشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صورة تجمعه بالرئيس اللبناني الجديد، وعلق قائلا "صاحب أخلاق ومبدأ، ومنك ما عنا أبدا، مغوار من صفوف الجيش، طالع على قصر بعبدا".

صاحب أخلاق و مَبدا

و مِنّك ما عِنّا أبدا

مغوار من صفوف الجيش

طالع عا قصر بعَبدا#فخامة_الرئيس #جوزيف_عون pic.twitter.com/K6nIG32McY — Wael Kfoury (@waelkfoury) January 9, 2025

وبوسم "فخامة الرئيس"، علق راغب علامة على تولي "عون" وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "وأخيرا وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والازدهار".

وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي ،أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس #جوزيف_عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والإزدهار🇱🇧🙏🏼#فخامة_الرئيس — RaghebAlama (@raghebalama) January 9, 2025

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ونشر المطرب رامي عياش على حسابه على منصة إكس أغنية "قائدنا" بمناسبة فوز الرئيس الجديد، وهي من ألحانه وغنائه.

وعبر حسابها على إكس كتبت المطربة نجوى كرم "الجيش اللبناني دائما ورقة رابحة للوطن لأنه كل الوقت"، وهنأت الرئيس الجديد وأوصته بالشعب اللبناني.

الجيش دايماً ورقة رابحة للوطن لأنو لكلّ الوطن.

هنيئاً لقائدنا بـ #لبنان وهنيئاً لـ لبنان بقائدنا..

منوصّيك فينا متل ما منوثق فيك 🇱🇧#فخامة_الرئيس #جوزيف_عون — Najwa Karam (@najwakaram) January 9, 2025

ونشرت الفنانة إليسا صورة للرئيس اللبناني الجديد وعلقت عليها: فخامة الرئيس العماد جوزيف عون.

وباركت الفنانة نوال الزغبي لشعب لبنان وكتبت عبر حسابها: "مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون".

مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون#فخامة_رئيس_الجمهورية #جوزيف_عون — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 9, 2025

وقالت نانسي عجرم عبر حسابها على إكس: "بداية جديدة للبنان من اليوم، ألف مبروك لفخامة الرئيس جوزيف عون، ولنا جميعا إن شاء الله نعيش معك حياة كلها سلام وأمان وعدل".

بداية جديدة ل #لبنان من اليوم! 🇱🇧

ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد #جوزيف_عون ولإلنا كلنا. انشالله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل. 🙏🏻🤍 pic.twitter.com/EsP6w2manj — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 9, 2025

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وتمنت هيفاء وهبي في تعليقها على حسابها الرسمي على إكس أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان، وباركت انتخابات رئيس الجمهورية الجديد.

مبروك انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون 🇱🇧 ونأمل أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان.#انتخاب_رئيس_الجمهورية #جوزيف_عون #لبنان — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 9, 2025

وكتب الممثل مازن معضم : "فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وفقك الله لقيام الدولة الحقيقية الخالية من الفساد، وفقك الله لقيام لبنان الجديدة"، وطلب من الرئيس أن يكون هناك حكومة خارج الأحزاب.

فخامة الرئيس العماد جوزيف عون

نفتخر بك رئيساً وكلنا أمل الف مبروك للبنان وللبنانيين

وفقك الله لقيام الدولة الحقيقية الخالية من الفساد وفقك الله لقيام لبنان الجديد 🇱🇧

بدنا حكومة وفريق عمل من خارج الأحزاب وخارج المحاصصات اللي وصلتنا لهون#عماد_الجمهورية #جوزيف_عون #فخامة_الرئيس pic.twitter.com/Lz4wUu8dgu — Mazen Moadam مازن معضَّم (@mazenmoadam) January 9, 2025

أما سيرين عبد النور، فعلقت عبر حسابها على إكس "وجودك برئاسة الجمهورية فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، أمل وفرحة للبنان الله يحميك ويكون شريكك بكل قراراتك الوطنية، بعد أكثر من عامين أخيرا أصبح لدينا رئيس للجمهورية".

وجودك برئاسة الجمهورية فخامة الرئيس العماد #جوزيف_عون امل وفرحة للبنان الله يحميك ويكون شريكك بكل قراراتك الوطنية

بعد اكثر من سنتين أخيراً اصبح لدينا رئيس للجمهورية 🇱🇧 pic.twitter.com/tJlj77ODmf — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 9, 2025

وعلقت ريتا حرب: مبروك للبنان بداية جديدة مع عماد الجمهورية.

مبروك للبنان بداية جديدة مع عماد الجمهورية #جوزيف_عون pic.twitter.com/NFb8slGeTg — rita harb ريتا حرب (@Rita_Harb) January 9, 2025

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ونشرت المطربة عبير نعمة على حسابها على إنستغرام صورة لـ"عون" وكتبت عليها: فخامة الرئيس جوزيف عون.

وبدورها كتبت ميريام فارس "ما بيحمينا وبيجمعنا، وبيخلي بلدنا يعيش بسلام إلا الجيش اللبناني وقائده، مبروك لبنان وشعبه انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد".

ما بيحمينا وبيجمعنا وبيخلّي بلدنا يعيش بسلام إلاّ الجيش اللبناني وقائده. مبروك للبنان وشعبه انتخاب العماد #جوزيف_عون رئيساً للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد كلنا سوا إيد بإيد 🙏🇱🇧 — Myriam Fares (@myriamfares) January 9, 2025

وحرص الفنان السوري معتصم النهار على المباركة للشعب اللبناني، وكتب على حسابه الرسمي "لبنان هو قصيدة خالدة، رسمتها الطبيعة بأجمل ألوانها، ونسجها التاريخ بأروع حكاياته، والبحر الذي لا يهدأ، وجيل يحمل كبرياء الأجداد وأحلام الأجيال".

#لبنان هو قصيدة خالدة، رسمتها الطبيعة بأجمل ألوانها، ونسجها التاريخ بأروع حكاياته. هو وطن لا تغيب شمسه عن القلوب، مهما اشتدت الظلمات. هو الأرز الذي لا ينحني، والبحر الذي لا يهدأ، وجبل يحمل كبرياء الأجداد وأحلام الأجيال مبروك للبنان وللبنانين 🇱🇧 — معتصم (@AlNaharMoatasem) January 9, 2025

وحرصت الفنانة التونسية لطيفة على تهنئة الشعب اللبناني، وعبرت عن تفاؤلها بما يحدث في لبنان واختيار الرئيس، ووصفت الشعب اللبناني بالعظيم.

كلى امل وتفاءل للبنان وانا باتفرج على الجلسه النيابيه لاختيار رائيس والله انك عظيم يا #لبنان 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧 منتظرين — Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 9, 2025

وكان مجلس النواب اللبناني انتخب جوزيف عون اليوم الخميس رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية، وحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية، وفور إعلان النتائج أدى اليمين الدستوري للبلاد، وقال في كلمته "اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".