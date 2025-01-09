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لبنان يرحب برئيسه الجديد.. نجوم الفن يهنئون جوزيف عون

كومبو بين راغب علامة - نجوى كرم - وائل كفوري
نجوم لبنان يهنئون جوزيف عون (من اليمين) راغب علامة، نجوى كرم، وائل كفوري (وكالات)
إيمان كمال
9/1/2025

شهدت الساحة الفنية اللبنانية تفاعلا واسعا مع انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، بعد انتهاء الجولة الثانية من تصويت البرلمان، ليُنهي بذلك فراغا رئاسيا استمر أكثر من عامين.

تفاعلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي مع الحدث عبر حسابها على منصة إنستغرام وباركت للرئيس الجديد والشعب اللبناني وكتبت: ربنا يوفقك ويوفقنا معك يا أشرف رجال لبنان.

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ونشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صورة تجمعه بالرئيس اللبناني الجديد، وعلق قائلا "صاحب أخلاق ومبدأ، ومنك ما عنا أبدا، مغوار من صفوف الجيش، طالع على قصر بعبدا".

وبوسم "فخامة الرئيس"، علق راغب علامة على تولي "عون" وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "وأخيرا وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والازدهار".

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ونشر المطرب رامي عياش على حسابه على منصة إكس أغنية "قائدنا" بمناسبة فوز الرئيس الجديد، وهي من ألحانه وغنائه.

وعبر حسابها على إكس كتبت المطربة نجوى كرم "الجيش اللبناني دائما ورقة رابحة للوطن لأنه كل الوقت"، وهنأت الرئيس الجديد وأوصته بالشعب اللبناني.

 

ونشرت الفنانة إليسا صورة للرئيس اللبناني الجديد وعلقت عليها: فخامة الرئيس العماد جوزيف عون.

وباركت الفنانة نوال الزغبي لشعب لبنان وكتبت عبر حسابها: "مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون".

وقالت نانسي عجرم عبر حسابها على إكس: "بداية جديدة للبنان من اليوم، ألف مبروك لفخامة الرئيس جوزيف عون، ولنا جميعا إن شاء الله نعيش معك حياة كلها سلام وأمان وعدل".

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وتمنت هيفاء وهبي في تعليقها على حسابها الرسمي على إكس أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان، وباركت انتخابات رئيس الجمهورية الجديد.

 

وكتب الممثل مازن معضم : "فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وفقك الله لقيام الدولة الحقيقية الخالية من الفساد، وفقك الله لقيام لبنان الجديدة"، وطلب من الرئيس أن يكون هناك حكومة خارج الأحزاب.

أما سيرين عبد النور، فعلقت عبر حسابها على إكس "وجودك برئاسة الجمهورية فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، أمل وفرحة للبنان الله يحميك ويكون شريكك بكل قراراتك الوطنية، بعد أكثر من عامين أخيرا أصبح لدينا رئيس للجمهورية".

 

وعلقت ريتا حرب: مبروك للبنان بداية جديدة مع عماد الجمهورية.

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ونشرت المطربة عبير نعمة على حسابها على إنستغرام صورة لـ"عون" وكتبت عليها: فخامة الرئيس جوزيف عون.

 

وبدورها كتبت ميريام فارس "ما بيحمينا وبيجمعنا، وبيخلي بلدنا يعيش بسلام إلا الجيش اللبناني وقائده، مبروك لبنان وشعبه انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد".

وحرص الفنان السوري معتصم النهار على المباركة للشعب اللبناني، وكتب على حسابه الرسمي "لبنان هو قصيدة خالدة، رسمتها الطبيعة بأجمل ألوانها، ونسجها التاريخ بأروع حكاياته، والبحر الذي لا يهدأ، وجيل يحمل كبرياء الأجداد وأحلام الأجيال".

 

وحرصت الفنانة التونسية لطيفة على تهنئة الشعب اللبناني، وعبرت عن تفاؤلها بما يحدث في لبنان واختيار الرئيس، ووصفت الشعب اللبناني بالعظيم.

 

وكان مجلس النواب اللبناني انتخب جوزيف عون اليوم الخميس رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية، وحصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية، وفور إعلان النتائج أدى اليمين الدستوري للبلاد، وقال في كلمته  "اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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