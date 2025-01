شاهد.. حرائق لوس أنجلوس تلتهم منازل مشاهير هوليود

شهدت ولاية كاليفورنيا، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، اندلاع سلسلة من الحرائق السريعة التي خلفت دمارا هائلا وأجبرت آلاف السكان على مغادرة منازلهم، بمن فيهم عدد كبير من المشاهير.

تجاوز عدد الذين أُجبروا على الإخلاء 80 ألف شخص، من بينهم نجوم مثل ليتون ميستر، وآدم برودي، وآنا فارس، وريكي ليك، وكاري إلويس، وكاميرون ماثيسون، وسبنسر برات، وهيدي مونتاج، الذين أكدوا فقدان منازلهم بالكامل جراء هذه الحرائق.

بدأ حريق باسيفيك باليسيدز الثلاثاء الماضي، وألحق دمارا واسعا اجتاح المنطقة الساحلية. ونشرت ماريا شرايفر، إحدى المقيمات هناك، عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "ما حدث مدمر وغير معقول. حيّنا، مطاعمنا، أصدقاؤنا، كل شيء انتهى".

بينما اشتعل حريق "إيتون" المعروف باسم "كلوز فاير"، في حوالي الساعة 06:30 وتوسع بشكل كبير ليصل إلى 10 آلاف فدان بحلول صباح الأربعاء، متسببا في أضرار جسيمة في مناطق باسادينا وألتادينا.

أما حريق "وودلي فاير" فاندلع صباح الأربعاء وامتد ليشمل مساحة 75 فدانا، محطما كل ما في طريقه. وبدأ حريق "هيرست" في وقت متأخر من مساء الثلاثاء واستمر حتى صباح الأربعاء، ليصل مداه إلى 500 فدان.

كما اندلع حريق "تايلر فاير" غرب لوس أنجلوس، بالقرب من منطقة كوتشيلا، وتم احتواؤه بنسبة 50% خلال عمليات الإطفاء.

فقد الزوجان آدم برودي وليتون ميستر، اللذان تزوجا منذ 10 سنوات، منزلهما في باسيفيك باليسيدز، حيث كانا يعيشان مع طفليهما.

فقدت الممثلة، ومقدمة البرامج التلفزيونية ريكي ليك منازلها في حرائق لوس أنجلوس، وكتبت عبر منشور مؤثر على إنستغرام: "لقد انتهى كل شيء. لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات. رغم الجهود الشجاعة.. فقد خسرت أنا وروس منزل أحلامنا"، وأرفقت المنشور بسلسلة من الصور التي التقطتها قبل وقوع تلك الخسارة.

وأضافت: "لا يمكن لكلمات مثل (منزل الأحلام) أن تصف هذا المكان. لقد كان جنتنا على الأرض، المكان الذي حلمنا أن نقضي فيه حياتنا معا. لم نأخذ لحظة واحدة فيه كأمر مسلم به، فقد كان موقعنا السماوي على الجرف المطل على محبوبتنا ماليبو. كنت أشارككم تقريبا يوميا صورا لمشاهد غروب الشمس".

وتابعت: "هذه الخسارة لا يمكن قياسها. هذا المكان كان حيث تزوجنا قبل 3 سنوات. أشعر بالحزن العميق إلى جانب كل من يعانون من هذه الكارثة. أصلي من أجل جيراني، وأصدقائي، ومجتمعي، والحيوانات، ورجال الإطفاء، وكل من كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الحدث. سأشارككم قريبا تفاصيل أكثر عن كيف نجونا ولم نحمل معنا سوى القليل. الآن، كل ما أستطيع فعله هو الحزن".

شارك نجم المسلسلات التلفزيونية كاميرون ماثيسون عبر إنستغرام مقطع فيديو مؤثرا يظهر بقايا منزله المدمر. وكتب في المنشور: "نحن بخير، ولكن هذا ما تبقى من منزلنا الجميل. المنزل الذي كبر فيه أطفالنا، والذي كانوا يطمحون إلى تربية أطفالهم فيه يوما ما".

نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو عبر إنستغرام يظهر لقطات إخبارية من شبكة "إيه بي سي" توثق بقايا منزلها المحترق على شاطئ ماليبو. واستذكرت بعض الذكريات السعيدة التي عاشتها هي وعائلتها هناك.

وكتبت: "بينما كنت أجلس مع عائلتي نشاهد الأخبار، ورأينا منزلنا في ماليبو يحترق بالكامل على الهواء مباشرة، شعرت بأن هذا شيء يجب ألا يعيشه أي شخص".

وأضافت: "هذا المنزل كان مكانا بنينا فيه ذكريات ثمينة لا تُنسى.. هنا خطا فينيكس خطواته الأولى، وهنا كنا نحلم ببناء حياة مليئة بالذكريات. على الرغم من أن الخسارة ساحقة، فإنني أشعر بالامتنان لأن عائلتي بأمان. قلبي وصلواتي مع كل عائلة تأثرت بهذه الحرائق".

كشفت ديان وارين أنها فقدت منزلها الذي امتلكته لمدة 30 عاما.

وكتبت: "لقد امتلكت هذا المنزل لمدة تقارب الـ30 عاما. ويبدو أنه فُقد في الحريق ليلة البارحة"، وأخبرت وارين متابعيها أن الحيوانات في مزرعتها لم تُصب بأذى.

أكد الممثل الأميركي بيلي كريستال أنه وعائلته فقدوا منزلهم، في بيان شاركه مع مجلة "بيبول".

وقال كريستال: "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم الدمار الذي نشهده ونعيشه. نشعر بالألم لأصدقائنا وجيراننا الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم في هذه المأساة. عشنا أنا وجانيس في منزلنا منذ عام 1979. ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كل زاوية من منزلنا كانت مليئة بالحب وذكريات جميلة لا يمكن محوها. نحن محطمون بالطبع، ولكن بدعم حب أطفالنا وأصدقائنا سنتجاوز هذه المحنة".

أكدت مجلة "بيبول" أن آنا فارس فقدت منزلها في باسيفيك باليسيدز، حيث كانت تعيش مع عائلتها.

أعلنت ستيلا غريغ، ابنة الممثلة جينيفر غراي، عبر خاصية القصص في إنستغرام أن منزل والدتها قد "احترق بالكامل". وطمأنت المتابعين بأن والدتها وكلبها "ويني" بأمان.

نشرت الممثلة دينيس كروسبي صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر "الرماد" الذي تبقى من منزلها، وكتبت: "في صباح أمس، كان لدي منزل إسباني جميل أعطاني فرحا لا ينتهي، حيث التقيت بزوجي وربيت ابني. إنه المنزل الوحيد الذي امتلكته في حياتي، مع أشجار فاكهة زرعتها وحديقة مليئة بالنباتات المحلية. الآن، كل ذلك أصبح رمادا. أنا محطمة".

