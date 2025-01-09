استضافت طه حسين وعبد الحليم حافظ.. وفاة الإعلامية المصرية ليلى رستم

توفيت الإعلامية المصرية ليلى رستم اليوم الخميس عن عمر يناهز 88 عاما بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لعقود.

وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك الخبر عبر حسابه على فيسبوك، وكتب "البقاء لله.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم".

وولدت رستم في 11 فبراير/شباط 1937 في القاهرة، وهي ابنة المهندس عبد الحميد رستم والشقيقة لزكي رستم أحد أعلام السينما المصرية، وحصلت على ماجستير في الصحافة من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة.

وبدأت الإعلامية الراحلة مسيرتها المهنية في 23 يوليو/تموز 1960 كمذيعة في التلفزيون المصري ضمن الجيل الأول من مذيعي ماسبيرو.

واشتهرت ليلى بتقديم برامج مميزة، مثل "نجمك المفضل"، و"الغرفة المضيئة"، و"20 سؤالا"، والتي استضافت فيها كبار الأدباء والفنانين كطه حسين وعبد الحليم حافظ ويوسف وهبي.

كما عُرفت بلقب "صائدة المشاهير" بفضل مقابلاتها البارزة التي رسخت مكانتها باعتبارها أحد أعلام الإعلام المصري.

وفي العام 1967 انتقلت للعمل في تلفزيون لبنان، فقدمت برامج، مثل "سهرة مع الماضي"، و"بين الحقيقة والخيال"، قبل أن تعود إلى بلادها عام 1980، وقدمت برنامج "قمم" الذي استضافت فيه رموز المجتمع المصري.

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ويرى كثيرون أن رستم تركت إرثا غنيا في عالم الإعلام، إذ ساهمت في تشكيل وعي المشاهد المصري والعربي ببرامجها التي جمعت بين المهنية العالية والثقافة العميقة.