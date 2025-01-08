نجمة "فريندز" ليزا كودرو تكتشف رسالة تركها الراحل ماثيو بيري قبل 20 عاما

كشفت الممثلة الأميركية ليزا كودرو أنها عثرت على رسالة تركها زميلها الراحل ماثيو بيري داخل جرة كوكيز أهداها لها بعد تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل "فريندز" (Friends) عام 2004.

موقع "بيبول" المتخصص في الأخبار الفنية نقل عن كودرو قولها لبرنامج "ذا درو باريمور شو" (The Drew Barrymore Show)، إنها لم تلاحظ الرسالة سوى مؤخرا.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 61 عاما، "لم أفتح الجرة أو أنظر بداخلها منذ ذلك الحين، ولكن نعم، وضع رسالة هناك (في الجرة) ونسيت أمرها… التوقيت هو كل شيء".

كما أوضحت أن الجرة كانت "هدية وداع" من بيري عقب انتهاء تصوير المسلسل الكوميدي الشهير، مشيرة إلى أنها تحمل ذكريات خاصة عن واحدة من الحلقات الأولى التي تضمنت مشهدا أصبحت فيه الجرة جزءا من سياق كوميدي لا يُنسى.

وختمت كودرو بالتأكيد على قيمة التوقيت في اكتشاف تلك الملاحظة التي تركها بيري داخل الجرة، "فلا يزال ماثيو بيري يظهر إشارات لي حتى بعد رحيله".

وعلى على مدار 10 سنوات، تألق السداسي المكوّن من كودرو (فيبي بوفيه)، وبيري (تشاندلر بينغ)، جينيفر أنيستون (رايتشل غرين)، وكورتني كوكس (مونيكا غيلر)، ومات لوبلان (جوي تربيوني)، وديفيد شويمر (روس غيلر)، في مسلسل "فريندز". وقد أوضح كل منهم، في مناسبات مختلفة، كيف احتفظوا بتذكارات من موقع التصوير.

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وبحسب "بيبول"، فقد كشفت كودرو في وقت سابق أنها احتفظت بخواتم شخصية "فيبي"، وارتدتها خلال حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021. في حين احتفظت أنيستون بواحد من فساتين شخصية "مونيكا"، وأشارت إلى أنها ما زالت ترتديه حتى الآن.

أما مات لوبلان، فقد أخذ إطار لوحة سيارة مكتوب عليها "أنا أحب فريندز" وتركها على سيارة ديفيد شويمر، الذي لم ينتبه لها إلا بعد أسبوع.

وكانت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد صدمت محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين ضمن جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.