مع مرور شهر على سقوط الأسد.. مكسيم خليل يطلق دعوة للمحاسبة والتضامن

بمناسبة مرور شهر كامل على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نشر الفنان السوري مكسيم خليل عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة يدعو فيها الشعب إلى التكاتف والوحدة، مؤكدا أهمية تقديم الدعم الغذائي والمالي والخدمي للمحتاجين في هذه المرحلة الصعبة.

وأكد خليل على أهمية محاكمة رموز النظام السابق، بما في ذلك بشار الأسد وقادة أجهزته الأمنية والعسكرية، مشددا على أن تحقيق العدالة الانتقالية يعد أمرا حاسما في إعادة بناء البلاد. وأضاف أن استرداد الأموال العامة والآثار المنهوبة يجب أن يكون جزءا من هذه المرحلة كحق مشروع للشعب السوري.

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالصبر والحكمة والتسامح والمصداقية. فرغم الفرحة بتحرير سوريا، لا يمكننا أن نغفل عن المآسي التي عانى منها شعبنا، وعن آلاف الأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون معرفة مصير أحبائهم المغيبين قسريا".

ودعا الفنان الذي عُرف بمعارضته لنظام الأسد، للعمل على تقديم المساعدات للسوريين على كافة المستويات، "كل سوري على الأرض السورية هو جزء من عائلة كبيرة. يجب أن نبقى موحدين، ونركز على مساعدة المحتاجين من خلال توفير الإعانات الغذائية والمالية والخدمية".

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وأشار الفنان إلى أن الفرحة بتحرير سوريا، التي مضى عليها شهر، يجب أن تكون دافعا لتذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب، داعيا إلى تقديم الدعم للسوريين على كافة المستويات. وقال "كل سوري على الأرض السورية هو جزء من عائلة كبيرة. لا بد من وحدة كل الأطياف، والتركيز على مساعدة المحتاجين من خلال توفير الإعانات الغذائية والمالية والخدمية".

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، عبّر الممثل السوري المعارض عن فرحته عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا) بالقول "كان أسدا علينا، هرب محتفظا بحق الرد. أسد العروبة هرب، بن حافظ هرب، كما بن علي هرب. افرحي سوريا، عدتِ حرة".

كان اسداً علينا

هرب محتفظاً بحق الرد

اسد العروبة هْرَب

بن حافظ هْرَب

كما بن علي هَرب

افرحي سورية عدتي حرة #عادت_سوريا_لاهلها #سورية_لكل_السوريين — maxim khalil (@MaximKhalil) December 8, 2024

وبعد فرار الأسد إلى روسيا، عاد خليل إلى سوريا بعد غياب استمر 12 عاما، حيث استقبله جمهوره بحفاوة كبيرة في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق.

وتفاعل الحضور مع عودته التي حملت مشاعر الفرح والأمل بغد أفضل.

يشار إلى أن حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963 ودام 61 عاما، انهار في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد هروب بشار الأسد إلى موسكو إبان سيطرة فصائل غرفة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق.