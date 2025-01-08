فن|الولايات المتحدة الأميركية

بن آفليك وتوم هانكس اضطرا للمغادرة.. حرائق كاليفورنيا تحاصر منازل مشاهير هوليود

epa11812623 Firefighters work as the Palisades wildfire burns multiple structures along the Pacific Coast Highway in Malibu, California, USA, 07 January 2025. California Governor Gavin Newsom declared a state of emergency as about 30,000 people were ordered to evacuate due to a large wildfire called the 'Palisades Fire' in the Palisades that has already burned about 3,000 acres, according to the California Department of Forestry and Fire Protection, CAL FIRE. EPA-EFE/ALLISON DINNER
يُعد حي باسيفيك باليسيدز واحدا من أرقى مناطق كاليفورنيا ويشتهر بموقعه الإستراتيجي المطل على المحيط الهادي (وكالة الأنباء الأوروبية)
8/1/2025

وصلت حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى منطقة باسيفيك باليسيدز الفاخرة التي يقطنها العديد من مشاهير هوليود، بعدما اندلعت بفعل عاصفة سانتا آنا العاتية، التي أجبرت السكان على الهروب للنجاة بحياتهم.

ويُعد حي باسيفيك باليسيدز واحدا من أرقى مناطق الولاية الغربية، ويشتهر بموقعه الإستراتيجي المطل على المحيط الهادي، والذي يمنح سكانه إطلالات ساحرة تجمع بين البحر والتلال الخضراء. ويقيم فيه مشاهير من أمثال بن آفليك، وتوم هانكس، وريتا ويلسون، ومايلز تيلر، وجيني آيكو.

الدمار يطال منازل النجوم

المخرج والممثل الأميركي بن آفليك كان أحد أبرز المتضررين، حيث اضطر لإخلاء منزله الذي تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار، والذي اشتراه في يوليو/تموز الماضي.

أما الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، فقد غادرا قصرهما الذي يمتد على مساحة 1.5 فدان وتبلغ قيمته 26 مليون دولار. ويضم القصر الذي بُني في التسعينيات، مسرحا خاصا ومسبحا ويُعد أحد أفضل الأمثلة على الفخامة في باسيفيك باليسيدز.

epa10546417 US actor actor Ben Affleck attends the premiere of Air at the Regency Village Theatre in Los Angeles, California, USA, 27 March 2023. The movie with be released in theaters on April 5, 2023. EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
الحرائق اضطرت المخرج والممثل الأميركي بن آفليك لإخلاء منزله الذي تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار (وكالة الأنباء الأوروبية)

وعاش نجم تلفزيون الواقع سبنسر برات وزوجته هايدي مونتاج واحدة من أسوأ اللحظات، حيث فقدا منزلهما الذي تحول في لحظات إلى كومة من الرماد تحت وطأة النيران.

إعلان

وفي حادثة مشابهة، اضطر الممثل الشاب مايلز تيلر وزوجته كالي سبيري إلى إخلاء منزلهما الذي اشترياه في مارس/آذار الماضي. ويضم المنزل صالة رياضية ومسرحا منزليا.

كما أجبرت الحرائق المغنية جيني آيكو على مغادرة منزلها الفاخر الذي تقطنه مع شريكها مغني الراب بيغ شون.

الجانب الإنساني وسط الكارثة

وخلال الحرائق شوهد سكان باسيفيك باليسيدز وهم يفرون سيرا على الأقدام حاملين أطفالهم وحيواناتهم الأليفة، بينما كانت ألسنة اللهب تقترب من منازلهم.

كيلسي تراينور، إحدى السكان المحليين، وصفت المشهد قائلة، "كان الرماد يتساقط حولنا كالمطر، والنيران تشتعل على جانبي الطريق. لم يكن أمامنا سوى الفرار".

كما أظهرت مشاهد أخرى الجرافات تزيح سيارات فاخرة مثل "تسلا" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" لفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون غادرا قصرهما الذي يمتد على مساحة 1.5 فدان وتبلغ قيمته 26 مليون دولار (وكالة الأنباء الأوروبية)

في ظل هذه الظروف، أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ وأكد أن فرق الإطفاء تعمل بلا كلل للسيطرة على النيران. وتم نشر أكثر من 1400 رجل إطفاء، لكن الرياح العاتية منعت الطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق من العمل بفعالية.

كما ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته المقررة إلى مقاطعة ريفرسايد ووجه جهوده لدعم لوس أنجلوس، حيث تلقى إحاطة مباشرة عن تطورات الحرائق. وأكد بايدن أن الحكومة الفدرالية تقدم كل الدعم اللازم، بينما وافقت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية على مِنح مالية لتعويض التكاليف الباهظة لمكافحة الحرائق.

يشار إلى أن حي باسيفيك باليسيدز يحمل مكانة ثقافية أيضا، حيث خلّدته أغنية فريق "بيتش بويز" الشهيرة "سيرفن يو إس إيه"، مما أضاف له بعدا رمزيا في الثقافة الأميركية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان