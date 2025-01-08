بن آفليك وتوم هانكس اضطرا للمغادرة.. حرائق كاليفورنيا تحاصر منازل مشاهير هوليود

وصلت حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى منطقة باسيفيك باليسيدز الفاخرة التي يقطنها العديد من مشاهير هوليود، بعدما اندلعت بفعل عاصفة سانتا آنا العاتية، التي أجبرت السكان على الهروب للنجاة بحياتهم.

ويُعد حي باسيفيك باليسيدز واحدا من أرقى مناطق الولاية الغربية، ويشتهر بموقعه الإستراتيجي المطل على المحيط الهادي، والذي يمنح سكانه إطلالات ساحرة تجمع بين البحر والتلال الخضراء. ويقيم فيه مشاهير من أمثال بن آفليك، وتوم هانكس، وريتا ويلسون، ومايلز تيلر، وجيني آيكو.

الدمار يطال منازل النجوم

المخرج والممثل الأميركي بن آفليك كان أحد أبرز المتضررين، حيث اضطر لإخلاء منزله الذي تبلغ قيمته 20.5 مليون دولار، والذي اشتراه في يوليو/تموز الماضي.

أما الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، فقد غادرا قصرهما الذي يمتد على مساحة 1.5 فدان وتبلغ قيمته 26 مليون دولار. ويضم القصر الذي بُني في التسعينيات، مسرحا خاصا ومسبحا ويُعد أحد أفضل الأمثلة على الفخامة في باسيفيك باليسيدز.

وعاش نجم تلفزيون الواقع سبنسر برات وزوجته هايدي مونتاج واحدة من أسوأ اللحظات، حيث فقدا منزلهما الذي تحول في لحظات إلى كومة من الرماد تحت وطأة النيران.

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وفي حادثة مشابهة، اضطر الممثل الشاب مايلز تيلر وزوجته كالي سبيري إلى إخلاء منزلهما الذي اشترياه في مارس/آذار الماضي. ويضم المنزل صالة رياضية ومسرحا منزليا.

كما أجبرت الحرائق المغنية جيني آيكو على مغادرة منزلها الفاخر الذي تقطنه مع شريكها مغني الراب بيغ شون.

الجانب الإنساني وسط الكارثة

وخلال الحرائق شوهد سكان باسيفيك باليسيدز وهم يفرون سيرا على الأقدام حاملين أطفالهم وحيواناتهم الأليفة، بينما كانت ألسنة اللهب تقترب من منازلهم.

كيلسي تراينور، إحدى السكان المحليين، وصفت المشهد قائلة، "كان الرماد يتساقط حولنا كالمطر، والنيران تشتعل على جانبي الطريق. لم يكن أمامنا سوى الفرار".

كما أظهرت مشاهد أخرى الجرافات تزيح سيارات فاخرة مثل "تسلا" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" لفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

في ظل هذه الظروف، أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ وأكد أن فرق الإطفاء تعمل بلا كلل للسيطرة على النيران. وتم نشر أكثر من 1400 رجل إطفاء، لكن الرياح العاتية منعت الطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق من العمل بفعالية.

كما ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته المقررة إلى مقاطعة ريفرسايد ووجه جهوده لدعم لوس أنجلوس، حيث تلقى إحاطة مباشرة عن تطورات الحرائق. وأكد بايدن أن الحكومة الفدرالية تقدم كل الدعم اللازم، بينما وافقت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية على مِنح مالية لتعويض التكاليف الباهظة لمكافحة الحرائق.

يشار إلى أن حي باسيفيك باليسيدز يحمل مكانة ثقافية أيضا، حيث خلّدته أغنية فريق "بيتش بويز" الشهيرة "سيرفن يو إس إيه"، مما أضاف له بعدا رمزيا في الثقافة الأميركية.