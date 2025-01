صيحات الاستهجان تستقبل هالك هوغان في "مونداي نايت رو"

تعرض المصارع والممثل الأميركي الشهير هالك هوغان لصيحات استهجان خلال ظهوره الأول في منافسات "مونداي نايت رو" (Monday Night Raw) الذي بثته منصة "نتفليكس" أمس الاثنين، بحسب موقع "فاراييتي" الأميركي.

ويُعتبر هوغان واحدا من أكثر المصارعين شهرة في تاريخ "دبليو دبليو إي" (WWE) الذي يمتد على مدار 72 عاما. ومع ذلك، فإنه لم يلقَ الترحيب المنتظر لدى ظهوره الأول في العرض الذي أقيم في السادس من يناير/كانون الثاني.

وبحسب "فاراييتي"، فإن هوغان -الذي أُشيع أنه سيشارك في الحدث- دخل بعد حوالي ساعتين ونصف من بدء العرض على أنغام أغنيته الشهيرة "ريل أميركان" (Real American) رفقة جيمي هارت، لكن الجمهور استقبله بصيحات استهجان عالية بينما كان يروج لعلامته التجارية "ريل أميركان بير".

وقال هوغان: "في الماضي، كان لدي العديد من الشركاء على مدار مسيرتي. كان لدي شركاء رائعون مثل راندي سافاج المعروف بـ"ماتشو مان". وكان لدي شركاء عمالقة مثل أندريه ذا جاينت. لكن أعظم شريك حظيَت به "دبليو دبليو إي" على الإطلاق هو أننا نصنع التاريخ الليلة. دبليو دبليو إي دخلت في شراكة مع نتفليكس، أفضل شريك على الإطلاق".

ونقل "فاراييتي" عن أحد الحضور الذي شارك مقطع فيديو لدخول هوغان عبر منصة "إكس"، قوله: "مشاهدة هالك هوغان وهو يتلقى صيحات استهجان مدوية بينما يحاول الترويج لنسخة مقلدة من جعة بد لايت كانت أمرا مذهلا للغاية. كبرت وأنا من محبي هوغان".

Watching Hulk Hogan get annihilated with boos while trying to sell his ripoff Bud Light beer was effing IN-CREDIBLE. And I grew up a Hulkamaniac.

The crowd ultimately dictates the story and Hulkamania is dead, killed by Terry Bollea. #WWEonNetflix pic.twitter.com/GfmcUi7pf1

— John Hoey (@JohnnyHoey) January 7, 2025