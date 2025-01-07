جوني ديب يحذر من عمليات احتيال تستهدف معجبيه على هذه المنصات

أصدر النجم الأميركي جوني ديب بيانا رسميا يحذر فيه معجبيه ومتابعيه من تصاعد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وأكد ديب أن المحتالين يقومون بإنشاء حسابات مزيفة تنتحل شخصيته وشخصيات أعضاء فريقه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار النجم البالغ من العمر 61 عاما في البيان الذي نشره على حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، أنه قد تم لفت انتباهه إلى أن المحتالين عبر الإنترنت يكثفون جهودهم بانتحال شخصية مستخدمين صورته وصوته بالذكاء الاصطناعي لطلب المال من متابعيه.

وقال إن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، أصبحت تستخدم لإنشاء مقاطع صوتية ومرئية تبدو كأنها حقيقية، وهذا يزيد من خطورة هذه العمليات الاحتيالية، وشدد على أنه لا هو ولا أحد من أعضاء فريقه الخاص يطلبون أموالا أو معلومات شخصية من أي شخص، ونشر حساباته الرسمية فقط الموثقة خلال منصات فيسبوك، إنستغرام، إكس، سناب شات، وتيك توك، وأوضح أنه لا يمتلك أي حسابات على منصات مثل ديسكورد.

وأوضح ديب من خلال البيان أنه لا يقوم بالتفاعل مع المعجبين بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة مثل تليغرام أو واتساب، سيجنال، أو زانجي. وبالتالي فإن أي طلبات تتضمن دفع أموال مقابل اجتماعات، مكالمات هاتفية، عضويات أندية، أو بطاقات للمعجبين هي عمليات احتيالية، ودعا الجميع إلى توخي الحذر والإبلاغ عن مثل هذه المحاولات.

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واختتم البيان مؤكدا على أنه وفريقه يعملون بنشاط لمكافحة هذه العمليات غير القانونية، لذلك يحث جمهوره ومعجبيه على أخذ الحيطة من أي تواصل مشبوه ينسب إليه أو لفريقه.

صور مزيفة للمشاهير بالذكاء الاصطناعي

جوني ديب ليس النجم الهوليودي الأول الذي يتعرض لاستغلال صورته وصوته بواسطة الذكاء الاصطناعي في عمليات النصب والاحتيال، فقد عانى النجم الأميركي من استغلال هويته المرئية والصوتية بالذكاء الاصطناعي وأصدر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بيانا حذر فيه من مقطع فيديو ترويجي استخدم صورة مزيفة له للترويج لخطة طب أسنان.

وفي أواخر أغسطس/آب العام الماضي، حذر النجم الأميركي توم هانكس متابعيه من استغلال اسمه في الترويج لبعض الأدوية بشكل غير قانوني من خلال تزييف صورته وصوته بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال خاصية القصص المصورة على حسابه في منصة إنستغرام، أصدر الممثل البالغ من العمر 68 عاما بيانا بعنوان "إعلان خدمة عامة"، حذر فيه من استخدام صورته وصوته بواسطة الذكاء الاصطناعي في إعلانات تروّج لمنتجات عبر الإنترنت.

وقال هانكس في البيان: "هناك إعلانات متعددة عبر الإنترنت تستخدم اسمي وصورتي وصوتي بشكل زائف للترويج لعلاجات معجزة وأدوية عجيبة تم إنشاؤها من دون موافقتي بشكل احتيالي باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأكد أنه ليست له علاقة بهذه المنشورات أو المنتجات أو المتحدثين الذين يروجون لها.

وكشف خلال البيان أنه يعاني من مرض السكري من النوع الثاني ويلجأ إلى طبيبه المعتمد فقط فيما يتعلق بالعلاج الخاص بمرضه.

واختتم بأن لا تنخدعوا ولا تخسروا أموالكم التي اكتسبتموها بشق الأنفس عليها.

كما حذر المطرب الأميركي لوك كومبس من إعلان مزيف يروج لحلوى جيلي تساعد على فقدان الوزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال الذكاء الاصطناعي في تقليد صوته وصورته، كما رفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية ضد إحدى الشركات قامت باستغلال صورتها وصوتها للإعلان عن قدرات الشركة في توليد مقاطع فيديو مزيفة.

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ومن بين الضحايا الذين وقعوا ضحايا الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي بيرس مورغان، ونايجيلا لاوسون، وأوبرا وينفري وتايلور سويفت.