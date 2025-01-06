نصيب الأسد لـ"إميليا بيريز" ومفاجأة فوز ديمي مور في حفل غولدن غلوب الـ82

شهدت ليلة أمس الأحد الخامس من يناير/كانون الثاني، انطلاق موسم الجوائز مع حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ82، الذي أُقيم في فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا، وبث عبر "سي بي إس" (CBS) و"بارامونت بلس" (+Paramount). وتولت الكوميدية نيكي غلاسر تقديم الحفل، وأعربت عن رغبتها في خلق أجواء إيجابية قائلة: "لا أسعى لإثارة الجدل، بل أريد للجميع أن يحظوا بليلة رائعة".

فرناندا توريس أفضل ممثلة درامية

كانت اللحظة الأكثر إثارة للدهشة هي فوز فرناندا توريس بجائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم "أنا لا أزال هنا" (I’m Still Here). ولعبت توريس دور امرأة تعاني من اختفاء زوجها خلال فترة الدكتاتورية العسكرية في البرازيل، مقدمة أداء مؤثرا وهادئا خطف الأنظار، حسب وصف مجلة "فارايتي". وتنافست توريس مع نجمات مثل أنجلينا جولي في "ماريا" (Maria) ونيكول كيدمان في "بيبي غيرل" (Babygirl)، وهذا جعل فوزها مفاجأة كبيرة في ظل زخم هذه المنافسة.

"إميليا بيريز" يسيطر على فئة الكوميديا/الموسيقى

في فئة شهدت تنافسا شديدا، حصد فيلم "إميليا بيريز" (Emilia Pérez) جائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي. الفيلم، الذي يروي قصة زعيم كارتل مكسيكي يخضع لجراحة تأكيد جندري، تفوق على أفلام بارزة مثل "أنورا" و"ويكيد". وبفضل فوزه بعدة جوائز أخرى، مثل أفضل ممثلة مساعدة وأفضل أغنية أصلية، أصبح الفيلم في طليعة المنافسين لموسم الجوائز.

ديمي مور وسباستيان ستان.. انتصارات غير متوقعة

فاجأت ديمي مور الجميع بفوزها بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في فيلم "المادة" (The Substance). وفي خطاب المؤثر، أكدت مور أن هذه الجائزة هي الأولى في مسيرتها المهنية الطويلة، متحدثة عن الصعوبات التي واجهتها في إثبات موهبتها كممثلة. وأظهر فيلم "المادة" جانبا جديدا من مور، حيث قدمت أداء استثنائيا جذب إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

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وعلى نفس المنوال، فاز سباستيان ستان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "رجل مختلف" (A Different Man). ولعب ستان دور ممثل يعاني من اضطراب نادر ويتعافى منه من خلال إجراء طبي تجريبي. وجاء فوزه مفاجئا للكثيرين، حيث كان جيسي أيزنبرغ المرشح الأبرز لهذه الجائزة عن أدائه في فيلم "ألم حقيقي" (A Real Pain).

"أنورا" يعود بخفي حنين

على الرغم من الفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، غادر فيلم "أنورا" (Anora) حفل الغولدن غلوب من دون أي جائزة. وشكلت هذه النتيجة صدمة وخيبة أمل كبيرة لصناع الفيلم، الذين كانوا يأملون في حصد جائزة واحدة على الأقل بعد ترشيحه في عدة فئات بارزة.

ورغم التوقعات العالية لفيلم "أنورا"، الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، لم يحصل الفيلم على أي جائزة. وكانت هذه النتيجة خيبة أمل كبيرة لصناع الفيلم الذين توقعوا على الأقل تحقيق فوز واحد في ظل ترشيح الفيلم لعدة فئات.

كولين فاريل يخطف الأضواء بفوزه عن "البطريق"

فاجأ كولين فاريل الجميع بفوزه بجائزة أفضل ممثل في مسلسل عن دوره في "البطريق" (The Penguin). أداؤه المعقد والمؤثر تحت طبقات من المكياج جعله يتفوق على منافسين بارزين، بما في ذلك ريتشارد غاد، الذي كان مرشحا قويا عن مسلسله "بيبي ريندير" (Baby Reindeer).

علي وونغ تفوز في فئة "ستاند أب كوميدي"

فازت الكوميدية علي وونغ بجائزة أفضل عرض كوميدي عن برنامجها الخاص "علي وونغ: امرأة عزباء" (Ali Wong: Single Lady). وتفوقها على أسماء بارزة مثل جيمي فوكس ونيكي غلاسر كان مفاجأة، حتى بالنسبة لوونغ نفسها.

تادانوبو أسانو يحقق إنجازا جديدا مع "شوجون"

وحقق النجم الياباني تادانوبو أسانو مفاجأة بفوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل "شوجون" (Shōgun). وأداؤه المميز لشخصية اللورد يابوشيغي جعله يتفوق على منافسين من العيار الثقيل مثل إيبون موس باخراك من مسلسل "الدب" (The Bear).

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وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوب الـ82:

أبرز الفائزين في فئات الأفلام

أفضل فيلم – دراما: "الوحشي" (The Brutalist).

أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي: "إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

أفضل فيلم – رسوم متحركة: "فلو" (Flow).

جوائز الأداء في الأفلام

أفضل ممثلة في فيلم درامي: فرناندا توريس "أنا لا أزال هنا" (I’m Still Here).

أفضل ممثل في فيلم درامي: أدريان برودي "البروتاليست" (The Brutalist).

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ديمي مور "المادة" (The Substance).

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: سباستيان ستان "رجل مختلف" (A Different Man).

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانا "إميليا بيريز" (Emilia Pérez).

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين "ألم حقيقي" (A Real Pain).

الجوائز التقنية والإبداعية في الأفلام

أفضل إخراج: برادي كوربيت عن فيلم "الوحشي" (The Brutalist).

أفضل سيناريو: "المجمع البابوي" (Conclave).

أفضل أغنية أصلية: "إل مال" (El Mal) من فيلم "إميليا بيريز" .

أبرز الفائزين في فئات التلفزيون

أفضل مسلسل درامي: "شوجون" (Shōgun).

أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "هاكس" (Hacks).

أفضل مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: "بيبي ريندير" (Baby Reindeer).

جوائز الأداء في التلفزيون

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: آنا ساواي "شوجون" (Shōgun).

أفضل ممثل في مسلسل درامي: هيرويكي سانادا "شوجون" (Shōgun).

أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جين سمارت "هاكس" (Hacks).

أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألين وايت "الدب" (The Bear).

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: جودي فوستر "المحقق الحقيقي: بلاد الليل" (True Detective: Night Country).

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني: كولين فاريل "البطريق" (The Penguin).

الجوائز الداعمة في التلفزيون

أفضل ممثلة مساعدة: جيسيكا غانينغ "بيبي ريندير" (Baby Reindeer).

أفضل ممثل مساعد: تادانوبو أسانو "شوجون" (Shōgun).

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جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر

فاز فيلم "ويكد" (Wicked).

مع انتهاء هذا الحدث البارز، تتجه الأنظار الآن إلى بقية موسم الجوائز وما سيحمله من تكريمات وإنجازات سينمائية.