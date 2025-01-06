"موفاسا" يواصل اكتساح شباك التذاكر وإيراداته العالمية تتجاوز نصف مليار دولار

حافظ فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا عائدات بلغت 23.8 مليون دولار، وفق تقديرات أصدرتها أمس الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم الذي أنتجته أستوديوهات "ديزني" حقق أكثر من 168 مليون دولار في 3 عطلات نهاية أسبوع فقط، ما أهّله للانضمام إلى قائمة أكثر 15 فيلما تحقيقا للأرباح في عام 2024، بحسب مجلة "فاراييتي". كما حقق الفيلم نجاحا عالميا مع إيرادات بلغت ما يقرب من نصف مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.

وحلّ فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) في المركز الثاني، محققا 21.2 مليون دولار في إيراداته لعطلة نهاية الأسبوع. الفيلم، الذي يحمل توقيع "براماونت بيكتشرز"، يواصل نجاحه في شباك التذاكر بفضل شعبيته بين عشاق سلسلة ألعاب الفيديو وأفلام الحركة الكوميدية.

أما فيلم الرعب القوطي "نوسفيراتو" (Nosferatu)، فجاء في المرتبة الثالثة مع إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار. العمل من بطولة ليلي روز ديب التي تلعب دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء، إلى جانب نيكولاس هولت وويليم دافو.

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من جانبه، عاد فيلم الرسوم المتحركة "موانا 2" (Moana 2) من إنتاج "ديزني" إلى الشاشة الكبيرة، حيث حقق 12.3 مليون دولار ليحتل المركز الرابع. الفيلم يواصل جذب الجماهير بتقديم مغامرة جديدة للبطلة البولينيزية المحبوبة.

وتراجع فيلم "ويكد" (Wicked) من إنتاج "يونيفرسال ستوديوز" إلى المركز الخامس مع تحقيقه 10.2 ملايين دولار. وينقل العمل المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشهيرة المشاهدين إلى عالم "الساحر أوز" في إطار خيالي ممتع.

وفيما يلي قائمة الأفلام الـ10 الأكثر تحقيقا للإيرادات في أميركا الشمالية: