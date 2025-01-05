وفاة المهرّج الشهير "بوفّو" عن 74 عاما في فرنسا

توفي المهرّج والكاتب هوارد بوتن المعروف بشخصيته المسرحية "بوفّو" (Buffo) مساء الجمعة عن 74 عاما في فرنسا، بحسب ما أفادت شريكة حياته ومترجمة مؤلفاته جاكلين أوييه، مؤكدة ما أوردته مجلة "لوبوان".

وقالت أوييه إن الفنان الأميركي المولود عام 1950 في ديترويت بالولايات المتحدة، وكان يعاني مرض ألزهايمر، فارق الحياة "بسلام أثناء نومه" في بيته بمدينة بلومودييرن في شمال غرب فرنسا.

واشتهر هوارد بوتن، المتحدر من عائلة ليتوانية هاجرت إلى الولايات المتحدة، بشخصية المهرّج "بوفّو" الذي كان، بوجهه الأبيض وأنفه الأحمر وقفّازَيه وحذائه الأسود الطويل، يُضحك جمهوره بوصلاته التمثيلية الصامتة، وحركاته الراقصة، وتصرفاته الخرقاء وتعبيرات وجهه.

وبدأ بوتن منذ أن كان في الولايات المتحدة بتجسيد شخصية "بوفّو" الذي كان أيضا راقصا ومغنيا وعازفا على الكمان والبيانو والبوق. وفي سبعينيات القرن الـ20، كان في رصيده نحو ألف عرض.

وانتقل هوارد بوتن إلى فرنسا عام 1981 بعد صدور كتابه الأول "بورت" باللغة الإنجليزية، وترجمه إلى الفرنسية تحت عنوان "عندما كنت في الخامسة من عمري، قتلت نفسي" (Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué)، وكان وقتها من بين أفضل الكتب مبيعا.

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وفي بعض كتبه الأخرى البالغ عددها نحو 10، تناول موضوع التوحّد، إذ أصبح عام 1986 طبيبا في علم النفس السريري، وكرّس نفسه للأطفال المصابين بالتوحد وأقام لهم عام 1996 مركزا في منطقة سين سان دوني.

أما كتابه الأخير "بوفو" الصادر عام 2005 فهو عبارة عن سيرة ذاتية.

وفي عام 1998، فاز بجائزة "موليير" المسرحية لأفضل عرض فردي. وقُلَد وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس عام 1991.