أبطال خارقون بنكهة عربية.. بشرى تعلن عن شراكة مع "مارفل" لإنتاج 13 فيلما

أعلنت الفنانة والمنتجة المصرية بشرى رزة عن تعاونها مع شركة "مارفل" العالمية لإنتاج سلسلة من أفلام الأبطال الخارقين مستوحاة من التراث الشرقي.

وأكدت الفنانة، المعروفة باسمها الأول "بشرى" في بيان رسمي، أن هذا التعاون يتم بشكل مباشر بين شركتها الإنتاجية و"مارفل"، دون تدخل شركات توزيع عربية.

كما عبّرت بشرى عن طموحها في ألا يقتصر المشروع على تقديم الإثارة، بل يحمل في طياته رسائل ثقافية وإنسانية تعبر عن التراث الغني لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن شركتها تحتفظ بحقوق توزيع السلسلة، لكنها لم تستقر بعد على اختيار شركة توزيع محددة.

وتتضمن السلسلة 13 فيلما من إنتاج مشترك بين شركتي بشرى و"مارفل"، وسيكون أول هذه الأفلام من بطولة النجم المصري محمد رمضان، الذي تم اختياره من قبل "مارفل" نفسها لقيادة أحد الأعمال، بحسب تصريحات المنتج إسلام صبري.

وأوضح صبري -عبر حسابه على "إنستغرام"- أن المشروع يتضمن تجهيزات مكثفة لأول 3 أفلام، حيث سيعمل على إخراجها كل من المخرجين محسن عبد الغني، وخيري سالم، ومرقص عادل.

وأشار المنتج المصري إلى أن هذه السلسلة ستتميز بمعايير إنتاجية عالمية تعكس احترام عقلية المشاهد، مؤكدا أن الأعمال ستقدم صورة مشرفة للأبطال الخارقين المستوحاة من الثقافة الشرقية. وأضاف أن الشركة تعمل أيضا على تطوير مسلسل ضمن الشراكة مع "مارفل"، مما يعزز رؤية المشروع ليشمل شاشتي السينما والتلفزيون معا.

كما أشار صبري إلى أن الأفلام ستستهدف جمهورا عالميا وليس عربيا فقط. وذكر أن "مارفل" كانت مهتمة بفكرة استلهام الأبطال الخارقين من ثقافات متعددة، وهو ما جعل المشروع يحظى بدعم كبير من الشركة.

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وكانت بشرى بدأت مسيرتها الفنية مطلع الألفية، ونجحت في الجمع بين التمثيل والغناء والإنتاج، فأسست شركتها الإنتاجية وحققت نجاحات ملحوظة عبر إنتاجها لعدد من الأفلام، منها "678" و"سامي أكسيد الكربون" و"بيبو وبشير"، كما تولت الإشراف على إنتاج فيلمي "أولاد حريم كريم" (2023) و"ليه تعيشها لوحدك" (2024).

وتشارك الفنانة المصرية حاليا في تصوير مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد وإلهام شاهين، وهو عمل مرتقب ضمن دراما رمضان 2025.

أما "مارفل"، فتشتهر بتقديمها أفلام الأبطال الخارقين التي تحظى بشعبية عالمية، مثل "سبايدرمان" (Spider-Man)، "أيرون مان" (Iron Man)، و"هالك" (Hulk)، و"ثور" (Thor)، و"كابتن أميركا" (Captain America)، وسلسلة "أفينجرز" (Avengers).