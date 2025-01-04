نيكول كيدمان تهدي جائزتها لوالدتها في حفل بالم سبرينغز الـ36

شهدت النسخة الـ36 من حفل توزيع جوائز مهرجان "بالم سبرينغز" السينمائي الدولي حضورا مميزا لنخبة من نجوم هوليود. وتألقت نيكول كيدمان وأريانا غراندي على السجادة الحمراء، إلى جانب أسماء لامعة مثل أنجلينا جولي وسيلينا غوميز.

وكانت الفعالية، التي استضافها مركز بالم سبرينغز للمؤتمرات في كاليفورنيا، مخصصة لتكريم أبرز العروض السينمائية والإسهامات الإبداعية في صناعة الأفلام. وجمعت المناسبة كوكبة من النجوم العالميين، من بينهم سينثيا إيريفو، ميكي ماديسون، إيمي آدامز، أندرو غارفيلد، آلان كومينغ، كيران كولكين، وديمي مور.

لحظات مؤثرة

كانت واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في الحفل عندما غلبت الدموع نيكول كيدمان أثناء إهدائها جائزة النجم الدولي، التي نالتها عن دورها في فيلم "بيبي غيرل" "Babygirl"، إلى روح والدتها الراحلة، جانيل آن كيدمان.

رحلت والدة كيدمان قبل ساعات من إعلان فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي لعام 2024، وهو ما حال دون تمكنها من حضور الحفل لاستلام الجائزة بنفسها. وبدلاً من ذلك، طلبت من مخرجة الفيلم، هالينا ريجين، أن تستلم الجائزة نيابة عنها.

فوز كيدمان بجائزة بالم سبرينغز كان فرصة مؤثرة للتعبير عن حبها وامتنانها لوالدتها، حيث قالت في كلمتها: "أشكر الجميع لمنحي هذه الفرصة للحديث عن أمي. لقد كرست حياتي المهنية بأكملها من أجل أمي وأبي، اللذين لم يعودا بيننا. هما من منحاني القوة، والحب، والمرونة للاستمرار. سأواصل العمل والعطاء للعالم"

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وأعربت كيدمان، البالغة من العمر (57 عاما)، عن تقديرها العميق لمخرجة فيلمها "بيبي غيرل"، هالينا ريجين، ووصفتها بأنها مخرجة استثنائية بذلت قلبها وروحها في هذا العمل.

وأثناء الحفل، أشادت الممثلة الأميركية جيمي لي كيرتس بإنجازات كيدمان، ووصفتها بأنها واحدة من أعظم النجمات. وأكدت محورية الحب في حياة كيدمان، سواء كان حبها للفن، أو لعائلتها، أو للمجتمع، مشيرة إلى أنها لا تكلّ عن دعم الفنانين والمبدعين.

جوائز النسخة الـ36

إلى جانب تكريم نيكول كيدمان بجائزة النجم الدولي عن دورها في فيلم "بيبي غيرل" (Babygirl)، شهد الحفل توزيع جوائز على عدد من النجوم والمبدعين. وحصل المخرج جاك أوديار على جائزة الطليعة عن فيلمه "إميليا بيريز" (Emilia Pérez)، في حين نال كولمان دومينغ جائزة أفضل ممثل عن أدائه في "سينغ سينغ" (Sing Sing).

ومُنحت جائزة الأداء المتميز لكيران كولكين عن دوره في فيلم "ألم حقيقي" (A Real Pain)، وميكي ماديسون عن فيلم "أنورا (Anora). أما جائزة أداء الفرقة، فقد كانت من نصيب طاقم فيلم "المجمع البابوي" (Conclave). وفيما يخص جائزة "ديزرت بالم أتشيفمنت" (Desert Palm Achievement) للإنجاز، فقد فاز بها كل من أدريان برودي عن فيلم "الوحشي" (The Brutalist)، وأنجلينا جولي عن فيلم "ماريا" (Maria).

كما فاز تيموثي شالاميه بجائزة رئيس المهرجان عن فيلم "A Complete Unknown"، وأُعلن عن أريانا غراندي كنجمة صاعدة بفضل أدائها في فيلم "ويكد" "Wicked". أما جائزة "الرؤية" فكانت من نصيب المخرج دينيس فيلنوف عن فيلم "Dune: Part Two".

واليوم السبت، الرابع من يناير/كانون الثاني، تنظم مجلة "فارايتي" (Variety) حفلا خاصا بعنوان "10 مخرجين تحت الأنظار" في بالم سبرينغز، لتكريم مجموعة من الشخصيات البارزة. ويشمل التكريم سينثيا إريفو بجائزة التمثيل، وجاك أوديار بجائزة الإخراج، وجينيفر لوبيز بجائزة "الأسطورة والمبتكر"، تقديرا لمسيرتها الفنية المميزة.