النسخة الـ82 من غولدن غلوب.. أبرز الترشيحات والنجوم

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن تفاصيل النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، المقرر إقامته يوم الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2025، في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. ويُبث الحفل مباشرة على قناة "سي بي إس" CBS ومنصة "بارامونت بلس" Paramount+، مما يجعله متاحا للمشاهدة الحية أو عند الطلب لمشتركي الخدمة.

أول امرأة تقدم الحفل منفردة

تتولى الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر تقديم الحفل، لتكون بذلك أول امرأة تقدم هذا الحدث بمفردها، وسيشارك في تقديم الجوائز والإعلان عن الفائزين كوكبة من نجوم هوليود، من بينهم: أندرو غارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور-جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أوليئي كرافالو، أوكوافينا، براندي كارلايل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون، غلين كلوز، جيف غولدبلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارغريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يو، مايلز تيلر، ميندي كالينغ، موريس تشستنَت، نيت بارغيتزي، نيكولاس كيج، رايتشل بروسناهان، روب مكإلهيني، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس، وزوي كرافيتز.

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السجادة الحمراء والمشاركة الرقمية

تُقام الفعالية الرقمية للبساط الأحمر بالتعاون بين "فارايتي" (Variety) و"إنترتاينمنت تونايت" (Entertainment Tonight)، ويُقدم الحدث مارك مالكين، محرر الثقافة في مجلة فارايتي، وريتشيل سميث مراسلة "إنترتاينمنت تونايت"، مع تغطية خاصة للموضة من قِبل أنجيليك جاكسون ومات دونيلي.

ترشيحات الأعمال السينمائية والتلفزيونية

تصدر فيلم "إميليا بيريز" (Emilia Perez) قائمة الترشيحات بحصوله على 10 ترشيحات. والفيلم من إخراج جاك أوديار، ويتناول قصة زعيمة كارتل مكسيكية تسعى لتحقيق حلمها في التحول إلى امرأ، كما حصل فيلم "الوحشي" (The Beast) على 7 ترشيحات، في حين قاد مسلسل "الدب 3" (The Bear 3) قائمة ترشيحات المسلسلات بـ5 ترشيحات.