"المادة".. قمع النساء بين جشع الرأسمالية وقسوة الزمن

يدخل المشاهد إلى الصالة المظلمة في دار العرض بعد أن يسلم أسلحته الدفاعية، ويستسلم تماما للشاشة، فإذا ما استشعر هجوما، لا يملك إلا أن يغمض عينيه، لكن الإصابة تصبح حتمية إذا كان ما يعرض على الشاشة يهدف إلى إلحاق الأذى بالمشاهد الذي لن يظل مغمض العينين طوال فترة عرض الفيلم.

ولعل احتمالات الإصابة برصاصات الشاشة التي تخترق العينين إلى الوجدان والمشاعر هي ما ينبغي أن تدعو صناع السينما، خاصة المخرجين، إلى مراعاة جمهورهم وعدم الإقدام على جريمة إيذاء الحواس، حتى لو كان الهدف نبيلا، مثل لفت الأنظار إلى توحش الرأسمالية، وتنميط الجمال، والسيطرة على أجساد النساء.

تظهر بوضوح ظاهرة تجاوز الخط الفاصل بين الترفيه وإمتاع المشاهد وبين إلحاق الأذى بحواسه في أفلام الرعب، التي تستمد اسمها من عناصر الخوف والدماء والنيران. ومع ذلك، هناك نوع فرعي أكثر قسوة يُعرف بـ"الرعب الجسدي"، كما يتجلى في فيلم "المادة" (The Substance)، الذي يُعرض حاليا في كل من الولايات المتحدة وكندا.

يطرح الفيلم الذي أخرجته الناشطة النسوية والمخرجة كورالي فارغيت قضية القمع الذي تتعرض له النساء عبر تحديد معايير للجمال، والتمييز القاسي ضد من تظهر عليها أعراض كبر السن، خاصة حين يكون عملها بين أضواء العرض التلفزيونية والسينمائية.

