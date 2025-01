"فلايت ريسك" يحلق في القمة ويتصدر شباك التذاكر و"موفاسا" يتراجع

تصدّر فيلم الحركة الجديد "فلايت ريسك" (Flight Risk) للممثل والمخرج ميل غيبسون شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 12 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع شتوية بطيئة، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويجمع الفيلم -الذي أنتجته شركة "لاينزغايت"- نخبة من النجوم بينهم مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس. وتدور أحداثه حول مسؤول محلي أميركي مكلف بنقل رجل عصابات، متحولا إلى مخبر عبر براري ألاسكا. ولكن الرحلة تأخذ منحى خطيرا عندما تنكشف الدوافع الخفية للطيار.

ووصف المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" الانطلاقة بأنها "جيدة لفيلم إثارة أصلي" على الرغم من الانتقادات السلبية، وتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا لافتا على مستوى العالم.

أما فيلم "موفاسا: ذي لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) من إنتاج شركة ديزني، فتراجع بدوره إلى المركز الثاني محققا 8.7 ملايين دولار. ووصلت إيراداته المحلية 221.1 مليونا، بينما تجاوزت عائداته العالمية 405 ملايين.

أما الفيلم الكوميدي "وان أوف ذم دايز" (One of Them Days) من إنتاج شركة سوني، فتراجع إلى المركز الثالث محققا 8 ملايين دولار. وهو يجمع بين كيكي بالمر والمغنية سزا، في قصة حول زميلتين في السكن تحاولان تغطية إيجار منزلهما بعد أزمة مالية.

وواصل فيلم الرسوم المتحركة "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) من إنتاج باراماونت تحقيق النجاح، محتفظا بالمركز الرابع مع إيرادات بلغت 5.5 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة له.

وفي المركز الخامس، جاء فيلم "موانا 2" (Moana 2) من إنتاج ديزني، الذي حقق 4.3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع التاسعة له. ويتوقع أن يصبح قريبا واحدا من أكثر أفلام الرسوم المتحركة تحقيقا للإيرادات في التاريخ.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر: