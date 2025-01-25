أزمة قانونية تهدد عرض فيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون

يواجه فيلم السيرة الذاتية المرتقب عن مايكل جاكسون، بعنوان مايكل (Michael)، أزمة كبيرة تهدد بتأجيل عرضه مجددا. كان من المقرر طرح الفيلم في دور السينما يوم 18 أبريل/نيسان من العام الحالي، إلا أن المشكلة تتعلق بضرورة إعادة تصوير العديد من المشاهد عقب اكتشاف بند قانوني ضمن تسوية قديمة بين النجم الراحل وأحد الأشخاص الذين تطرقت إليهم أحداث الفيلم.

بدأت الأزمة عندما اكتشف فريق إنتاج الفيلم، الذي يعمل عليه منذ فترة طويلة، وجود بند في تسوية أبرمت عام 1993 بين جاكسون وعائلة جوردان تشاندلر، والتي اتهمته بالتحرش بابنهم. ينص البند على منع ذكر أو تجسيد قصة عائلة تشاندلر في أي عمل درامي أو فني. هذا الاكتشاف أربك سير الإنتاج، خصوصا أن السيناريو الذي كتبه جون لوغان يعتمد بشكل كبير على هذه القصة كجزء محوري في سرد الأحداث.

ونتيجة لذلك، بات من الضروري إعادة كتابة وتصوير المشاهد المرتبطة بالقصة، مما دفع المنتجين إلى تعديل الفصل الثالث من الفيلم بالكامل وإعادة جدولة موعد عرضه ليكون في 3 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.

وأكد مصدر من فريق الإنتاج لموقع "بيبول" أن العمل على الفيلم لا يزال مستمرا، ومن المقرر تصوير المشاهد الجديدة المرتبطة بالأزمة خلال شهر مارس/آذار المقبل.

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يحكي الفيلم قصة حياة ملك البوب مايكل جاكسون، ويشارك في إنتاجه المنفذان المشاركان لوصيته، جون برانكا وجون ماكلين. يجسد دور مايكل جاكسون ابن شقيقه، جعفر جاكسون، البالغ من العمر 28 عاما.

رغم تبرئة جاكسون من تهم التحرش بالأطفال عام 2005، فإن مزاعم جديدة أُثيرت في الفيلم الوثائقي "مغادرة نيفرلاند" (Leaving Neverland) عام 2019، مما أشعل معركة قانونية متواصلة حول سمعته.

ورغم هذه التحديات القانونية، يبدي طاقم العمل تفاؤلًا بإكمال الفيلم في الموعد الجديد المقرر لعرضه في أكتوبر/تشرين الأول 2025. يؤكد فريق الإنتاج التزامهم بتقديم "تصوير صادق" لشخصية مايكل جاكسون، حيث وُصف الملخص الرسمي للفيلم بأنه يعرض "انتصاراته ومآسيه في إطار سينمائي ملحمي".

الفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، المعروف بإخراج "يوم التدريب" (Training Day)، ويشارك في بطولته كولمان دومينغو ونيا لونغ بدور الوالدين، جو وكاثرين جاكسون.