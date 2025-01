فيلم "ريبيل ريدج".. اختبر قدرتك على مواجهة الفساد

تتحول بعض الأفلام إلى محطات رئيسية في حياة المشاهد، وخاصة تلك التي تبحث في الاختيار بين مواجهة الفساد والظلم ودفع الثمن أو الصمت ودفع الثمن أيضا. وقد تصبح مواجهة الفساد في المجتمعات الصغيرة والمهمشة أعلى تكلفة من التصدي له على المستوى العالم، إذ يصادف الأخير أضواء الإعلام وأقلام الصحفيين التي قد تلعب دورا في حماية الضعفاء. لكن السؤال الأهم: ما الثمن الذي يمكن أن يدفعه الشخص خلال مواجهته؟

ويتناول "ريبيل ريدج" (Rebel Ridge) للمخرج جيريمي سولينيه، الذي يعرض على منصة نتفليكس، فساد المنظومة الشرطية وعنصريتها في إحدى البلدات الأميركية المنعزلة، ويطرح الإجابة عن سؤال التضحية والفداء بحسم وصرامة، إذ يقدم البطل باعتباره فارسا نبيلا، ليس مستعدا فقط، للتضحية وإنما للفداء. ورغم بساطة القصة والعمل إجمالا، باعتباره فيلم حركة فإن الجديد الذي قدمه المخرج هو "الأكشن العقلي" إذ تكمن الحركة الحقيقية والقتال الأكثر عنفا في التخطيط للمعركة من قبل الطرفين، ورغم الدماء وطلقات الرصاص فإن معدل العنف في العمل أقل كثيرا من غيره.

