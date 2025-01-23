عبد الله الرويشد يستأنف نشاطه الفني بعد رحلة علاج طويلة

يستعد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد لإحياء أول حفل غنائي له يوم 21 فبراير/شباط المقبل، ليُعلن استئناف نشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ نحو عام.

يشارك الرويشد في حفلات مهرجان فبراير بالكويت، إذ أعلنت شركة روتانا عن الحفل الذي سيشهد تكريمه في ختام المهرجان. وكتبت الشركة عبر حسابها على منصة إكس: "ليلة للفن والتاريخ، ليلة نحتفل فيها جميعا بتكريم القامة الفنية الكبيرة، سفير الأغنية العربية عبد الله الرويشد، على ما قدمه طوال مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه في عالم الفن".

ليلة للفن والتاريخ

ليلة نحتفل فيها جميعاً بتكريم القامة الفنية الكبيرة سفير الأغنية العربية #عبدالله_الرويشد على كل ما قدمه في مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه في عالم الفن ليلة الختام لمهرجان #فبراير_الكويت 2025 🇰🇼 21 فبراير 🗓️

الكويت أرينا 📍 تُطرح التذاكر قريباً… pic.twitter.com/pMC66Aisth — Rotana Live (@RotanaLive) January 22, 2025

وينضم الرويشد بذلك إلى مجموعة من نجوم الطرب في الوطن العربي المشاركين في المهرجان، ويفتتح الحفلات عبادي الجوهر وعايض، بينما يحيي فنان العرب محمد عبده حفله يوم 14 فبراير/شباط المقبل، ومن المشاركين المطرب اللبناني آدم ومطرف المطرف، والمطرب المصري أحمد سعد، والمطرب ماجد المهندس.

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عودة مؤثرة

يعد حفل عبد الله الرويشد المقبل هو الأول له بعد عودته مؤخرا وظهوره المؤثر في حفل جوائز الـ"جوى آوورد" في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة. وقد كانت آثار الوعكة الصحية التي مر بها واضحة عليه، إذ عانى من صعوبة في الحركة، فحضر إلى الحفل على كرسي متحرك، لكنه صعد إلى المسرح ممسكا بعصا، وسط تصفيق حار من الحضور احتفاء بتكريمه وعودته إلى الساحة الغنائية مجددا.

خلال العام الماضي، تعرض المطرب الكويتي لوعكة صحية استمرت قرابة العام، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج. ورغم حرص عائلته على التكتم حول وضعه الصحي، كشف المقربون منه عن إصابته بجلطة دماغية. بدأ العلاج في أحد مستشفيات الكويت قبل أن يوصي الأطباء بضرورة السفر إلى ألمانيا. وقد ظهر لاحقا في صور صحبة مجموعة من أصدقائه على كرسي متحرك.

في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أعلنت ابنته أسيل عن عودة والدها إلى الكويت، وقالت عبر حسابها على منصة إكس: "بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن والدنا عبد الله الرويشد بعد رحلة العلاج".

راجع لكم بشوق و فرح بحفظ الله ورعايته يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبد الله الرويشد من المانيا بعد رحلة العلاج pic.twitter.com/rf4ANVJvYv — Aseel Al Rowaished (@aar_1984) October 11, 2024

ويعد عبد الله الرويشد المولود في بداية الستينيات من القرن الماضي أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية في الوطن العربي، وكان أول ألبوم غنائي له عام 1981، وحققت له أغنية "رحلتي" مع الملحن الراحل راشد الخضر شهرة واسعة، إلا أن شهرته تجاوزت الحدود الخليجية بعد مشاركته في "الليلة المحمدية" 1990 وقدم خلال مشواره عشرات الأغنيات التي شكلت مسيرته في الغناء.