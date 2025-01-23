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عبد الله الرويشد يستأنف نشاطه الفني بعد رحلة علاج طويلة

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 18: Abdallah Al Rowaished (C) and guests attend the 2025 Joy Awards at The Venue on January 18, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Amal Alhasan/Getty Images for GEA)
المطرب عبد الله الرويشد يشارك في حفلات مهرجان فبراير بالكويت (غيتي إيميجز)
إيمان كمال
23/1/2025

يستعد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد لإحياء أول حفل غنائي له يوم 21 فبراير/شباط المقبل، ليُعلن استئناف نشاطه الفني بعد فترة توقف بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ نحو عام.

يشارك الرويشد في حفلات مهرجان فبراير بالكويت، إذ أعلنت شركة روتانا عن الحفل الذي سيشهد تكريمه في ختام المهرجان. وكتبت الشركة عبر حسابها على منصة إكس: "ليلة للفن والتاريخ، ليلة نحتفل فيها جميعا بتكريم القامة الفنية الكبيرة، سفير الأغنية العربية عبد الله الرويشد، على ما قدمه طوال مسيرته الفنية لجمهوره وعشاقه في عالم الفن".

وينضم الرويشد بذلك إلى مجموعة من نجوم الطرب في الوطن العربي المشاركين في المهرجان، ويفتتح الحفلات عبادي الجوهر وعايض، بينما يحيي فنان العرب محمد عبده حفله يوم 14 فبراير/شباط المقبل، ومن المشاركين المطرب اللبناني آدم ومطرف المطرف، والمطرب المصري أحمد سعد، والمطرب ماجد المهندس.

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عودة مؤثرة

يعد حفل عبد الله الرويشد المقبل هو الأول له بعد عودته مؤخرا وظهوره المؤثر في حفل جوائز الـ"جوى آوورد" في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة. وقد كانت آثار الوعكة الصحية التي مر بها واضحة عليه، إذ عانى من صعوبة في الحركة، فحضر إلى الحفل على كرسي متحرك، لكنه صعد إلى المسرح ممسكا بعصا، وسط تصفيق حار من الحضور احتفاء بتكريمه وعودته إلى الساحة الغنائية مجددا.

خلال العام الماضي، تعرض المطرب الكويتي لوعكة صحية استمرت قرابة العام، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج. ورغم حرص عائلته على التكتم حول وضعه الصحي، كشف المقربون منه عن إصابته بجلطة دماغية. بدأ العلاج في أحد مستشفيات الكويت قبل أن يوصي الأطباء بضرورة السفر إلى ألمانيا. وقد ظهر لاحقا في صور صحبة مجموعة من أصدقائه على كرسي متحرك.

في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أعلنت ابنته أسيل عن عودة والدها إلى الكويت، وقالت عبر حسابها على منصة إكس: "بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن والدنا عبد الله الرويشد بعد رحلة العلاج".

 

ويعد عبد الله الرويشد المولود في بداية الستينيات من القرن الماضي أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية في الوطن العربي، وكان أول ألبوم غنائي له عام 1981، وحققت له أغنية "رحلتي" مع الملحن الراحل راشد الخضر شهرة واسعة، إلا أن شهرته تجاوزت الحدود الخليجية بعد مشاركته في "الليلة المحمدية" 1990 وقدم خلال مشواره عشرات الأغنيات التي شكلت مسيرته في الغناء.

المصدر : مواقع إلكترونية

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