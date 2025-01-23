القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2025

تم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار في نسختها الـ97 صباح اليوم الخميس، وتصدرت القائمة أفلام "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez) و"مجهول بالكامل" (A Complete Unknown) و"المجمع البابوي" (Conclave). جاء ذلك بعد تأجيل الترشيحات مرتين بسبب حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس.

ويتصدر فيلم "إيميليا بيريز" قائمة الترشيحات بحصوله على 13 ترشيحا إجماليا، وهو فيلم موسيقي درامي، وتعد هذه الترشيحات قريبة من الرقم القياسي لأكبر عدد من الترشيحات لفيلم واحد في تاريخ الأوسكار، إذ حصلت أفلام "تايتانيك" (Titanic) و"كل شيء عن حواء" (All About Eve) و"لا لا لاند" (La La Land) على 14 ترشيحا لكل منها.

في ما يلي قائمة الترشيحات الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2025:

أفضل فيلم

"أنورا" (Anora) (نيون)

"ذا بروتالست" (The Brutalist) (A24)

"مجهول بالكامل" (A Complete Unknown) (سيرشلايت)

"المجمع البابوي" (Conclave) (فوكس)

"كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two) (وارنر بروس)

"إيميليا بيريز" (Emilia Pérez) (نتفليكس)

"أنا ما زلت هنا" (I’m Still Here) (سوني كلاسيك)

"نيكل بويز" (Nickel Boys) (أمازون/MGM)

"المادة" (The Substance) (موبى)

"ويكيد" (Wicked) (يونيفرسال)

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أفضل مخرج

شون بيكر، "أنورا".

برادي كوربيت، "ذا بروتالست".

جيمس مانغولد، "مجهول بالكامل".

جاك أوديار، "إيميليا بيريز".

كورالي فارجيات، "المادة".

أفضل ممثلة

سينثيا إريفو، "ويكيد".

كارلا صوفيا جاسيون، "إيميليا بيريز"

ميكي ماديسون، "أنورا"

ديمي مور، "المادة"

فرناندا توريس، "أنا ما زلت هنا"

أفضل ممثل

أدريان برودي، "ذا بروتالست".

تيموثي شالاميه، "مجهول بالكامل".

كولمان دومينغو، "سينغ سينغ".

رالف فاينس، "المجمع البابوي".

سيباستيان ستان، "المتدرب".

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف، فيلم "أنورا" (Anora).

كيريان كولكين، فيلم "ألم حقيقي" (A Real Pain).

إدوارد نورتون، فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown).

غاي بيرس، فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist).

جيريمي سترونغ، فيلم "المتدرب" (The Apprentice).

أفضل ممثلة مساعدة

مونيكا بارابو، فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown)

أريانا غراندي، فيلم "ويكيد" (Wicked)

فليسيتي جونز، فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)

إيزابيلا روسيليني، فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)

زوي سالدانا، فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف، فيلم "أنورا" (Anora).

كيريان كولكين، فيلم "ألم حقيقي" (A Real Pain).

إدوارد نورتون، فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown).

غاي بيرس، فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist).

جيريمي سترونغ، فيلم "المتدرب" (The Apprentice).

أفضل سيناريو أصلي

فيلم "أنورا" (Anora)، شون بيكر.

فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)، برادي كوربيت و مونا فاستفولد.

فيلم "ألم حقيقي" (A Real Pain)، جيسي آيزنبرغ.

فيلم "5 سبتمبر" (September 5)، تيم فهلباوم وموريتس بيندر.

فيلم "المادة" (The Substance)، كورالي فارجيات.

أفضل سيناريو مقتبس

فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown)، جاي كوكس وجيمس مانغولد.

فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)، بيتر ستراغان.

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)، جاك أوديار، توماس بيديجين ونيكولا ليفيتشي.

فيلم "نيكل بويز" (Nickel Boys)، راميل روس وجوسلين بارنز.

فيلم "سينغ سينغ" (Sing Sing)، كلينت بينتلي، غريغ كوييدار، كلارنس ماكلين وجون "ديفاين جي" ويتفيلد.

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أفضل فيلم دولي

فيلم "أنا ما زلت هنا" (I’m Still Here)، والتر ساليس (البرازيل).

فيلم "الفتاة ذات الإبرة" (The Girl with the Needle)، ماغنوس فون هورن (الدانمارك).

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)، جاك أوديار (فرنسا).

فيلم "بذرة التين المقدس" (The Seed of the Sacred Fig)، محمد رسولوف (ألمانيا).

فيلم "فلو" (Flow)، ميغيل غوميس (لاتفيا).

أفضل فيلم وثائقي طويل

فيلم "دفاتر الصندوق الأسود" (Black Box Diaries).

فيلم "لا أرض أخرى" (No Other Land).

فيلم "حرب الخزف" (Porcelain War).

فيلم "الموسيقى التصويرية لانقلاب" (Soundtrack for a Cout d’Etat).

فيلم "قصب السكر" (Sugarcane).

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

فيلم "فلو" (Flow).

فيلم "قلبا وقالبا 2" (Inside Out 2).

فيلم "مذكرات الحلزون" (Memoir of a Snail).

فيلم "والاس وغروميت: انتقام الطائر الأكثر فظاعة" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl).

فيلم "الروبوت البري" (The Wild Robot).

أفضل تصوير سينمائي

فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)، لول كراولي

فيلم "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two)، غريغ فريزر

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)، بول غيوم

فيلم "ماريا" (Maria)، إدوارد لاخمان

فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu)، جارين بلاشكي

أفضل تصميم أزياء

فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown)، أرياني فيليبس

فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)، ليزي كريستل

فيلم "غلادييتر 2" (Gladiator II)، جانتي ييتس

فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu)، ليندا موير

فيلم "ويكيد" (Wicked)، بول تازويل

أفضل مونتاج فيلم

فيلم "أنورا" (Anora)، شون بيكر.

فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)، ديفيد يانتشو.

فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)، نيك إيمرسون.

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)، جولييت ولفلينغ.

فيلم "ويكيد" (Wicked)، ميرون كيرستين.

أفضل تصميم إنتاج

فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)، جودي بيكر

فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)، سوزي ديفيز

فيلم "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two)، باتريس فيرموت

فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu)، كريغ لاثروب

فيلم "ويكيد" (Wicked)، ناثان كراولي

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أفضل موسيقى تصويرية أصلية

فيلم "ذا بروتالست" (The Brutalist)، دانيال بلومبرغ.

فيلم "المجمع البابوي" (Conclave)، فولكر بيرتيلمان.

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez)، كلمنت دوكول وكامي.

فيلم "ويكيد" (Wicked)، جون باول وستيفن شوارتز.

فيلم "الروبوت البري" (The Wild Robot)، كريس باويرس.

أفضل أغنية أصلية

أغنية "لم يفت الأوان بعد" (Never Too Late)، فيلم "إلتون جون: لم يفت الأوان بعد" (إلتون جون وبراندي كارلايل).

أغنية "إل مال" (El Mal)، فيلم "إيميليا بيريز" (كلمنت دوكول، كامي وجاك أوديار).

أغنية "مي كامينو" (Mi Camino)، فيلم "إيميليا بيريز" (كلمنت دوكول وكامي).

أغنية "مثل طائر" (Like a Bird)، فيلم "سينغ سينغ" (أدريان كوييذادا وأبراهام ألكسندر).

أغنية "الرحلة" (The Journey)، فيلم "ذا سيكس تريبل إيت" (ديان وارن).

أفضل صوت

فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown).

فيلم "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two).

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez).

فيلم "ويكيد" (Wicked).

فيلم "الروبوت البري" (The Wild Robot).

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم "ألين: رومولوس" (Alien: Romulus).

فيلم "رجل أفضل" (Better Man).

فيلم "كثيب: الجزء الثاني" (Dune: Part Two).

فيلم "مملكة كوكب القرود" (Kingdom of the Planet of the Apes).

فيلم "ويكيد" (Wicked).

أفضل مكياج وتصميم شعر

فيلم "رجل مختلف" (A Different Man).

فيلم "إيميليا بيريز" (Emilia Pérez).

فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu).

فيلم "المادة" (The Substance).

فيلم "ويكيد" (Wicked).

أفضل فيلم وثائقي قصير

فيلم "الموت بالأرقام" (Death by Numbers).

فيلم "أنا جاهز، أيها الحارس" (I Am Ready, Warden).

فيلم "حادثة" (Incident).

فيلم "آلات قلب نابض" (Instruments of a Beating Heart).

فيلم "الفتاة الوحيدة في الأوركسترا" (The Only Girl in the Orchestra).

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

فيلم "رجال جميلون" (Beautiful Men).

فيلم "في ظل الأرز" (In the Shadow of the Cypress).

فيلم "الحلويات السحرية" (Magic Candies).

فيلم "التجول إلى العجائب" (Wander to Wonder).

فيلم "مقرف!" (!Yuck).

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أفضل فيلم حي قصير

فيلم "الفضائي" (A Lien).

فيلم "أنوجا" (Anuja).

فيلم "لست روبوتًا" (I’m Not a Robot).

فيلم "آخر الحراس" (The Last Ranger).

فيلم "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" (The Man Who Could Not Remain Silent).

متى ستُقام مراسم توزيع جوائز الأوسكار؟

كان من المقرر إعلان الترشيحات يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، لكن بسبب انتشار حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس، اضطر المنظمون لإعادة جدولة الحدث. وتم إلغاء حفل غداء الترشيحات، الذي كان مقررًا في العاشر من فبراير/شباط المقبل.

حتى الآن، ما زال من المقرر توزيع جوائز الأوسكار في الثاني من مارس/آذار في مسرح دولبي في هوليود.