الإعلان عن موسم ثان من مسلسل "هاي بوتنشل" بعد نجاحه جماهيريا

أعلنت قناة "إيه بي سي" عن موسم ثان من مسلسل "هاي بوتنشل" (High Potential) الأميركي الذي يستند إلى مسلسل "إش بي آي" (HPI) البوليسي الفرنسي المليء بالفكاهة.

وقد حقق "إش بي آي" الذي يتمحور حول عاملة تنظيف موهوبة تعيّنها الشرطة كمستشارة لديها، نجاحا جماهيريا كبيرا في فرنسا. وكان له جمهوره في الولايات المتحدة أيضا.

منذ إطلاق "هاي بوتنشل" في سبتمبر/أيلول، شاهد الحلقة الأولى مليون شخص عبر مختلف الوسائل التي يُعرض عليها، بحسب قناة "إيه بي سي".

ويُعرض المسلسل مساء الثلاثاء عبر القناة الأميركية ومنصة "هولو" للبث التدفقي، علما بأن أحداث القصة نُقلت من ليل الفرنسية إلى لوس أنجلوس.

والشخصية الرئيسية في "إش بي آي" هي مورغان ألفارو، مدبرة منزل ذات معدل ذكاء يبلغ 160 تؤدي شخصيتها أودري فلورون. أما بطلة "هاي بوتنشل" فهي مورغان غيليروي، أم عازبة تؤدي شخصيتها كايتلين أولسون.

وقبل إطلاق "هاي بوتنشل"، عبّر كاتب السيناريو تود هارثان عن اقتناعه بأن المسلسل "قادر على الوصول إلى جمهور كبير".

بالإضافة إلى هذه النسخة الأميركية، عُرض "إش بي آي" في نحو 100 دولة.