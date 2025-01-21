هؤلاء النجوم الثلاثة سفراء الرئيس الأميركي ترامب في هوليود

قبل أيام من تنصيبه الرئيس 47 للولايات المتحدة الأميركية، أعلن دونالد ترامب تعيين كل من ميل غيبسون وسيلفستر ستالون وجون فويت سفراء لإدارته في هوليود.

وبحسب موقع "إنترتينمنت ويكلي"، فإن الإعلان جاء خلال تجمع "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" الذي أُقيم في العاصمة واشنطن يوم الأحد الماضي، أي قبل يوم واحد من حفل التنصيب.

ترامب قال في نهاية خطابه الذي استمر ساعة "معنا الليلة ممثل عظيم، شخص موهوب للغاية، جون فويت، وهو صديق لي. وسيلفستر ستالون أيضا هنا، رجل رائع. وكما تعلمون، حصلت على ميل غيبسون، وسيلفستر ستالون، وجون فويت ليصبحوا سفراء لهوليود-كاليفورنيا، لإعادتها إلى المسار الصحيح. لذا، هم الآن سفراء. عليكم أن تنادوهم بـ’السيد السفير’".

وكان فويت صعد إلى المسرح قبل خطاب ترامب، وقال "دونالد ترامب سيجعل أميركا عظيمة مرة أخرى وآمنة مرة أخرى. نحن الشعب سنحترم علمنا مرة أخرى".

وأضاف والد الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي "إن فوز ترامب هو أعظم انتصار في التاريخ، الانتصار الذي كنا جميعا نحارب من أجله لإنقاذ بلدنا وديمقراطيتنا. أنا ممتن جدا لأقول إن دونالد جيه ترامب هو الرئيس 47 للولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي أشار إلى نيته تعيين الممثلين الثلاثة في منصب جديد وغير مسبوق، إذ كتب على منصة "تروث سوشيال" في 16 يناير/كانون الثاني الجاري "يشرفني أن أعلن عن تعيين جون فويت، وميل غيبسون، وسيلفستر ستالون سفراء خاصين لمكان رائع لكنه يعاني من مشكلات كبيرة: هوليود-كاليفورنيا".

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وأضاف "سيعملون مبعوثين خاصين لي بهدف إعادة هوليود التي فقدت الكثير من أعمالها خلال السنوات الأربع الماضية لمصلحة الدول الأجنبية. سنعيدها أكبر، وأفضل، وأقوى من أي وقت مضى! هؤلاء الأشخاص الموهوبون سيكونون عيني وأذني، وسأنفذ ما يقترحونه. ستعود هوليود مرة أخرى، مثل الولايات المتحدة نفسها، إلى عصرها الذهبي!".

وبعد الإعلان، أعرب غيبسون –الذي فقد منزله في ماليبو بسبب حرائق باليسيدز مؤخرا– عن دهشته من تعيينه في هذا الدور الجديد.

المخرج والممثل البالغ من العمر 69 عامًا، قال لـ"إنترتينمنت ويكلي" إنه اطلع على "التغريدة في الوقت نفسه مع الجميع، وفوجئت مثلهم. ومع ذلك، أستجيب للدعوة… واجبي بصفتي مواطنا أن أقدم أي مساعدة أو رؤية أستطيعها. هل هناك احتمال أن يتضمن المنصب إقامة رسمية للسفير؟".

أما فويت البالغ من العمر 86 عامًا، فقال للمجلة الأميركية "أنا كبير بما يكفي لأكون قد عاصرت بعض سنوات العصر الذهبي لهوليود، وشاهدت تدهورها ببطء منذ ذلك الحين. نحن الآن في وضع سيئ للغاية. يتم إنتاج عدد قليل جدا من الأفلام هنا حاليا، ولكننا محظوظون بأن لدينا رئيسا جديدا يريد استعادة مجد هوليود السابق. وبمساعدته، أشعر أننا سننجز هذا الهدف".

وكان النجوم الثلاثة من أبرز الداعمين للرئيس الأميركي منذ سنوات، لا سيما ستالون (78 عاما) الذي وصف ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ"جورج واشنطن الثاني"، في حين اعتبره فويت في 2019 "أعظم رئيس منذ لينكولن".