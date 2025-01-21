إصابات برذاذ الفلفل في حفل مغني الراب الأميركي "جيبيغ مافيا" ببرلين

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية -اليوم الثلاثاء- أن عدة أشخاص أصيبوا خلال حفل لمغني الراب الأميركي "جيبيغ مافيا" في العاصمة برلين نتيجة استخدام رذاذ الفلفل.

وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لمشاكل تنفسية، مما أجبر المغني على إنهاء الحفل مبكرا.

وأوضحت السلطات أن السبب وراء حادثة رذاذ الفلفل التي وقعت ليلة الاثنين لا يزال مجهولا، إلا أن الشرطة بدأت تحقيقاتها في الحادث.

وبعد إخلاء قاعة الحفل "هكسلي نايا فيلت" نقلت الشرطة حوالي 1.600 من الحاضرين إلى موقف للسيارات، قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.

كما أفادت محطة البث الألمانية "آر بي بي" بأن شخصا مجهولا قام برش رذاذ الفلفل داخل قاعة العرض أثناء الحفل.