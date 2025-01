"موفاسا" يعود للقمة متصدرا شباك التذاكر و"سزا" تنافس بـ"وان أوف ذيم دايز"

استعاد فيلم الرسوم المتحركة "موفاسا: ذي لاين كينغ" (Mufasa: The Lion King) صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وجمع الفيلم الذي أنتجته "ديزني" إيرادات بلغت 15.5 مليون دولار بين الجمعة الماضية واليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي عائداته المحلية إلى 210 ملايين دولار بعد 5 أسابيع من عرضه. ويُبرز بواقعيته مغامرات "موفاسا" في عالم مليء بالتحديات.

أما المركز الثاني، فظهر فيه الفيلم الكوميدي الجديد "وان أوف ذيم دايز" (One of Them Days) من بطولة المغنية الأميركية سولانا إيماني روي المعروفة اختصارا بـ"سزا" والذي انطلق في دور العرض يوم الجمعة. وحقق 14 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، متفوقًا على "موفاسا" الأيام الثلاثة الأولى، لكنه تراجع لاحقًا اليوم الاثنين.

وذهبت المرتبة الثالثة إلى فيلم الرعب "وولف مان" (Wolf Man) للمخرج الأسترالي لي وانيل. وبلغت إيراداته 12 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، مع إضافة 500 ألف دولار من العروض التمهيدية.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "سونيك ذي هيدجهوغ 3" (Sonic the Hedgehog 3) الذي أضاف 10.3 ملايين دولار إلى إجمالي إيراداته التي وصلت إلى 218 مليون دولار بعد 5 أسابيع من العرض.

وحلّ خامسًا فيلم "موانا 2" (Moana 2) بإيرادات بلغت 8.4 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي عائداته العالمية إلى 445 مليون دولار في 8 أسابيع.

وفيما يلي ترتيب الأفلام العشرة الأولى: