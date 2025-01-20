فنانون يتطلعون للنهوض بالدراما السورية بعد سقوط الأسد

أعرب ممثلون سوريون عن رغبتهم في التعاون فيما بينهم للنهوض بقطاع الدراما في المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أبطال مسلسل "بنات الباشا" الذي يخرجه عمار تميم، ومن المنتظر أن يبث في رمضان القادم، تحدثوا عن توقعاتهم لسوريا الجديدة، فقالت رندة الحلبي إن "كل ما يحدث مع انهيار النظام سيصبّ في مصلحة الدراما".

وأوضحت أن الدراما "ستبقى دائما مبنية على الحريات. ومع ترسخ الحريات، سنرى أن القيود في الدراما ستختفي أيضا".

وشددت على أن الفنانين "حرموا من أشياء كثيرة" في عهد النظام المخلوع ولم يتمكنوا من طرح كثير من القضايا المهمة بسبب الرقابة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يبدأ عصر جديد تماما في الفن والموسيقى والدراما في المرحلة الجديدة.

وذكرت أن انهيار نظام البعث "مرحلة جديدة لن تجلب إلا الخير للبلاد والشعب السوري العظيم".

من جانبها، أعربت الممثلة سوزان سكاف عن فرحتها باستعادة سوريا حريتها من النظام الذي أنهكهم سنوات طويلة، حسب قولها.

وقالت "نشكر الله كثيرا على منح هذا الخلاص لشعبنا".

أما الممثل وائل رمضان، فقال بدوره إنهم بحاجة إلى "إحياء الدراما في سوريا معا، وإن رأس المال والأمن والبيئة السلمية ضرورية لذلك".

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رمضان أكد أنهم يرحبون بكل المنتجين الذين يريدون الاستثمار في سوريا الجديدة، "إن شاء الله تكون سوريا أجمل من قبل في كل النواحي".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت قوات "ردع العدوان" التابعة لغرفة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق بعد تحريرها حلب وحماة وحمص، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.