50 عامًا من الإبداع الفني.. رحيل الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

توفي اليوم الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر إثر إصابته بجلطة في أبريل/نيسان 2024، أدت إلى دخوله في غيبوبة تامة.

نعت وزارة الإعلام والثقافة الكويتية الفنان الراحل في بيان رسمي، حيث قدم وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، إلى جانب القياديين والعاملين في الوزارة، تعازيهم لأسرة الفنان ومحبيه. وأشاد البيان بمسيرته الفنية التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت والوطن العربي بعطائه وإبداعه، كما نعته أيضا الهيئة العربية للمسرح.

وزارة الإعلام والثقافة تنعى الفنان والمخرج القدير عبدالعزيز الحداد الذي وافته المنية اليوم الخميس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الإعلام والفن – نقلت تعازي الوزير عبدالرحمن المطيري وجميع القياديين والعاملين بالوزارة لأسرة الفقيد.#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/ldJOkIYlQ5 — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) January 2, 2025

مسيرة حافلة بالإبداع

وُلد عبد العزيز الحداد في خمسينيات القرن الماضي لعائلة تعشق الفن، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة، حيث شارك في أول عمل مسرحي له بعنوان "حظها يكسر الصخر" عام 1963، عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا. على الرغم من شغفه الكبير بالفن، أصر على استكمال دراسته الأكاديمية وتخرج من كلية الهندسة عام 1977، ليجمع بين الحياة الأكاديمية والاحتراف الفني.

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تميز الحداد بتعدد مواهبه، حيث خاض تجارب في التمثيل والتأليف والإخراج، وقدم العديد من الأعمال البارزة في المسرح والتلفزيون. من أبرز أعماله الإخراجية: مسرحيات "فدوة لك"، "الأميرة الحسناء"، "دفاشة"، "في خندق الاحتلال"، و"عيد ميلاد سامبا". كما أخرج السهرة التلفزيونية "عيد الأسرة" والمسلسل الإذاعي "أم متيح مضاوي".

أما على مستوى التأليف، فكتب مسرحيات مثل "الضريرة والحب" و"وناسة"، إلى جانب فيلم "عزيزة".

وعلى مدار أكثر من 5 عقود شارك الحداد كممثل في عدد كبير من الأعمال فقدم على خشبة المسرح، "الأسرة الضائعة"، و"إيكارا" ، وشارك في أفلام "عدنان"، "الأمريكاني" و"هامة".

وفي الدراما التلفزيونية قدم أيضا "الحظ والملايين" و"السيف المفقود" و"بقدر ما تحمل النفوس" و"نور عيني"، "بلا هوية"، "الورثة"، "كعب عالي"، "وديمة"، "خمس خوات"، "اللي ماله أول"، "عالقون"، ويعد أبرز أعماله هو تجسيده لشخصية هلال المطيري في مسلسل "أسد الجزيرة" إخراج باسل الخطيب، وهو مسلسل تاريخي تناول فترة حكم الشيخ مبارك الصباح ما بين 1986 و1915، والأحداث التاريخية الهامة في تلك الفترة، وكان آخر ظهور له على الشاشة عام 2023 بمشاركته في مسلسل "الجابرية: الرحلة 2023".

وبرحيل عبد العزيز الحداد فقد الوسط الفني الكويتي أحد أبرز علامات المسرح والدراما في الوطن العربي، الذي احتفظ بمكانته على مدار مسيرة ممتدة بدأت منذ ستينيات القرن الماضي واستمرت مع الألفية الجديدة، تاركا إرثا فنيا متنوعا.