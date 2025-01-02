نتفليكس تكشف حقيقة مشاركة دي كابريو في "لعبة الحبار 3"

حسمت منصة نتفليكس الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مشاركة النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو في مسلسل "لعبة الحبار 3" (Squid Game 3)، حيث أصدرت الشركة بيانًا نفت فيه صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها.

ووفقًا لما نشرته مواقع أجنبية، جاء نفي نتفليكس بعد تداول أخبار عن مشاركة دي كابريو في دور ثانوي بالمسلسل، حيث زعمت التقارير التي نشرها موقع (OSEN) أنه قد انتهى من تصوير مشاهده بسرية تامة خلال عام 2024، مع التزام كامل بسرية تفاصيل الشخصية لتجنب الكشف عن أحداث الموسم الجديد.

من المقرر عرض الموسم الثالث من "لعبة الحبار" خلال عام 2025، وقد أطلقت نتفليكس الملصق التشويقي الخاص بالموسم، الذي يظهر شخصية يونغ هي، الأيقونة الشهيرة من لعبة الضوء الأحمر والضوء الأخضر، إلى جانب الروبوت الجديد (Cheol Su) الذي ظهر بشكل مفاجئ في ختام الموسم الثاني.

وكانت نتفليكس كشفت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري أن الموسم الثاني من "لعبة الحبار" الذي بدأ عرضه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 حقق رقما قياسيا بلغ 68 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من إصداره، مما يجعله الأسبوع الأول الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة.

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ويعد المسلسل الكوري العمل الأكثر شهرة على "نتفليكس" حتى الآن، حيث حقق الموسم الأول الذي عرض في سبتمبر/أيلول 2021 أكثر من 330 مليون مشاهدة.

خلال أول 91 يوما من عرضه، حقق الموسم الأول من مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) إنجازا استثنائيا، حيث سجل 265.2 مليون مشاهدة، ليصبح أكثر البرامج مشاهدة على منصة نتفليكس خلال تلك الفترة.

وقد بلغت ميزانية الموسم الأول 21.4 مليون دولار، بمعدل 2.4 مليون دولار لكل حلقة، وفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ.

وعلقت بيلا باجاريا، رئيسة المحتوى في نتفليكس، خلال العرض الأول للموسم الجديد في مسرح إيجيبشيان بهوليود، قائلة: "لقد حطم مسلسل لعبة الحبار الأرقام القياسية وأصبح الأكثر شهرة لدينا على الإطلاق، مما يثبت أن القصص المميزة يمكن أن تنطلق من أي مكان. لقد كان تأثيره الثقافي عالميا وضخما".

يتناول المسلسل قصة أشخاص غارقين في الديون، يجدون أنفسهم مضطرين للمشاركة في ألعاب مميتة للحصول على فرصة للفوز بجوائز مالية هائلة.

ويستكمل الموسم الثاني الأحداث، حيث يحاول البطل استخدام الأموال التي حصل عليها لإيقاف هذه اللعبة الدموية، لكنه يجد نفسه مرة أخرى عالقًا في خضم الألعاب القاتلة في رحلة للبقاء وتحقيق هدفه الأكبر.